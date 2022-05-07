متي تبدأ البنوك بعد عيد الفطر في السعودية 1443

متي تبدأ البنوك بعد عيد الفطر اشتدت عمليات البحث في مواقع الإنترنت مؤخرًا عن موعد بدء دوام البنوك بعد عيد الفطر 1443هـ، حيث أننا منذ ساعات قليلة قمنا بتوديع آخر أيام عيد الفطر المبارك لنستقبل عودة العمل والدراسة بنفس راضية ومستعدة بعد إجازة دامت إلى أكثر من أسبوع قبل بداية أيام عيد الفطر وحتى نهاية العطلة الأسبوعية الرسمية بالنسبة للقطاع الحكومي والخاص في المملكة العربية السعودية وسنوضح لكم موعد العودة إلى العمل وفقًا لما أعلنه البنك المركزي السعودي.

موعد دوام البنوك بعد عيد الفطر 1443هـ

قام المصرف المركزي السعودي بالكشف عن موعد دوام البنوك في المملكة العربية السعودية بعد إجازة عيد الفطر لعام 1443هـ حيث:-

تبدأ أول أيام العمل في البنوك في يوم الأحد الموافق السابع من شوال 1443هـ الذي يوافق الثامن من مايو 2022م.

حيث إنه تم الإعلان عن إجازة عيد الفطر في يوم الخميس الماضي الموافق السابع والعشرين من رمضان – الثامن والعشرين من أبريل.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 1443هـ

بدأت أجازة عيد الفطر يوم الخميس الثامن والعشرين من أبريل الموافق السابع والعشرين من رمضان الماضي.

استمرت الإجازة من الخميس 28 أبريل حتى السبت 6 مايو لمدة تسع أيام كاملة ويتم استئناف العمل من يوم الأحد 8 مايو 2022م الموافق 7 شوال 1443هـ.

موعد بدء دوام الموظفين في المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء العمل بالنسبة للموظفين العاملين في قطاع المملكة الحكومي أو العام، حيث أنه من المقرر أن يتم استئناف العمل يكون في يوم السادس من شوال 1443هـ أي يوم السبت الموافق السابع من مايو 2022م، وبالنسبة للموظفين العاملين في قطاع المملكة الخاص فإن موعد عودة واستئناف العمل يكون في يوم السبت بينما بعض الجهات ستبدأ عملها يوم الأحد.

بعض البنوك الغير حاصلة على عطلة عيد الفطر

أكد المصرف المركزي في السعودية أن هناك بعض البنوك التي لم تحصل على إجازة عيد الفطر و هي بنوك مدينتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وبعض المنافذ و المطارات في المدينتين.