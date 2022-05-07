كم سعر تذكرة جنغل لاند في جدة 2022 وما هي الالعاب المتاحه ومتي تفتح للاشتراك

كم سعر تذكرة جنغل لاند في جدة 2022 نقدم لكم سعر تذكرة جنغل لاند في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية لعام 2022م، حيث أن جنغل لاند هي مدينة ملاهي ترفيهية كبيرة وأكبر الملاهي في جدة والتي تم إنشائها عام 1999م ويتم زيارتها من جميع بقاع العالم حيث أنها أحد الوجهات السياحية التي يقصدها السياح أو سكان المملكة المحليين، حيث أنه أقيمت فعاليات الملاهي لموسم جدة للعام الجاري 2022م منذ أول أيام عيد الفطر المبارك ومستمرة حتى الآن وسنوضح لكم فيما يلي موعد فتح الملاهي وسعر التذكرة .

سعر تذكرة جنغل لاند في جدة 2022م

أعلنت مدينة الملاهي الشهيرة جنغل لاند عبر موقعها الإلكتروني عن سعر التذكرة الخاصة بالدخول حيث:-

سعر تذكرة دخول الأطفال تحت سن الثالثة مجاني بدون أي مصاريف ومتاح له اللعب بكل الألعاب الموجودة في المدينة وبلا حدود و بدون وقت معين.

بينما بالنسبة للكبار فسعر الأطفال يبلغ خمسين ريال سعودي بينما الأشخاص البالغة يبلغ سعر الذكرة خمسة و ثمانون ريال سعودي.

الألعاب المتاحة في مدينة ملاهي جنعل لاند في جدة

تتمثل الألعاب المتاحة والمتوفرة في مدينة الملاهي جنغل لاند في كل مما يلي:-

سباق سيارات الفورمولا.

الصاروخ.

الشلالات.

الدوامة.

تكسير السيارات.

ألعاب السفاري.

مطاعم مختلفة.

المحلات التجارية و الأسواق.

سينما ثلاثية الأبعاد 3D.

ميزة ركوب القطار.

رجل الغابة.

طرزان.

قوارب المياه.

مواعيد العمل في ملاهي جنغل لاند السعودية

موعد دخول مدينة ملاهي جنعل لاند الرسمية في مدينة جدة السعودية خلال الأسبوع فهي تتمثل فيما يلي:-

تبدأ الأيام من يوم السبت حتى يوم الأربعاء وذلك من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مدينة جدة.

بينما في يومي الخميس والجمعة فالمدينة متاحة من الساعة الخامسة صباحًا و حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت جدة.

الموقع الإلكتروني لمدينة جنعل لاند في جدة

يمكنكم الاشتراك وحجز التذاكر ومعرفة أسعارها عبر الإنترنت من خلال موقع منتزه جنغل لاند الترفيهي الإلكتروني عبر الإنترنت حيث متوفر كل ما يخص المدينة من معلومات وطرق الاتصال والتواصل للاستفسار بأي شيء.