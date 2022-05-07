خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 وشروط القبول الصف الثالث متوسط

حيث كانت هناك زيادة هائلة في البحث حول نتائج القبول الموازي للعام الدراسي 2022 في العراق في الأيام الأخيرة، حيث يعيش الان الطلاب في حالة من القلق والخوف في انتظار نتائج القبول الموازي، وفي هذا الصدد أكدت وزارة التربية العراقية عن اقتراب إعلان النتائج، حيث تمت عمليات التصحيح بشكل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وموقع النتائج الخاص بنا، وسوف نراجع معكم جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج القبول الموازية وخطوات استخراجها في السطور التالية في ظل انتشار الكثير من الاخبار الغير صحيحة، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة الحصول على نتائج القبول الموازي لعام ٢٠٢٢ بسهولة في خطوات سهلة وبسيطة فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي ٢٠٢٢

الآن لديك الخطوات لتحقيق هذه النتائج بسهولة في المنزل بخطوات سهلة، وسوف نعرضها إليكم في هيئة خطوات بسيطة، حيث يمكن للطلاب معرفة نتائج القبول الموازي باتباع خطوات بسيطة على النحو التالي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

انقر فوق رمز “استبيان نتائج القبول الموازي”.

عليك أدخل اسم الطالب أو الطالبة المرتد الحصول على درجاتها.

أدخل رقم امتحان الطالب في الحقل الموجود.

ثم قم بالضغط على نتيجة القبول الموازية لرقم الامتحان.

وسيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بنتيجة الطالب.

شروط القبول الموازي العراقية

نقدم اليكم شروط القبول الموازي في الدولة العراقية والتي أعلن عنها مصدر مسؤول وهي كالتالي:

يجب أن يكون لدى الطلاب معدل تراكمي لا يقل عن ثلاث درجات أو أعلى ليتم قبولهم في مجموع كلية الطب.

بالإضافة إلى اشتراط حصول الطلاب على متوسط ​​إجمالي لا يقل عن 4 درجات للقبول في كلية الهندسة.

يجب أن يكون لدى الطلاب معدل تراكمي لا يقل عن 5 درجات للقبول في جميع كليات العلوم على مستوى الجامعات في العراق.

أما بالنسبة للكليات والمعاهد الأخرى في العراق، فقد قررت وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذي لا يقل عن 6 درجات مطلوب للقبول.

معدلات القبول بالمعدلات العراقية