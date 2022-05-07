خطوات تثبيت لعبة فورت نايت FORTNITE أحدث إصدار للاندرويد والايفون ومميزاتها

لعبة فورت نايت هي من الألعاب الإلكترونية الموجودة من تاريخ 27 يوليو 2017، فهى من الألعاب التي نالت شهرة واسعة وكبيرة مسبقا، فهي من الألعاب التي تهتم بالإصدارات والتحديثات بشكل مستمر، يعد هذا من أسباب شهرتها في الآونة الأخيرة، وبسبب هذه التحديثات التي أهتم صانع اللعبة بها جعلها تصبح مركز أول أمام ألعاب إلكترونية كثيرة، وذلك بالنسبة للأيفون بشكل خاص فهو من الألعاب التي تتناسب مع اعدادات الايفون فجعلتها من أهم الألعاب الإلكترونية للأيفون، وبسبب تلك التغيرات العالية والمكلفة داخل اللعبة جعلت من يستطيع استخدامها وتحميلها لابد من أن يتبع خطوات على الهاتف للسماح بتحميلها.

خطوات تثبيت لعبة فورت نايت

لابد من البداية تحميل برنامج Epic games وذلك لمساعدته في تثبيت اللعبة وكذلك في تحميل التحديثات الجديدة بطريقة أسهل وأسرع.

تقوم بفتح حساب جديد على هذا البرنامج لسهولة استخدامه.

الدخول على رابط الموقع الرسمي للعبة مباشرة، ثم تقوم بالضغط على كلمة تحميل بالأسفل، عندها سيقوم بإظهار قائمة لأي الملفات على الهاتف تريد انتقال اللعبة إليه.

عندما تقوم بالانتهاء من تحميل اللعبة وتثبيتها، تقوم بتشغيلها وتبدأ اللعبة.

مميزات لعبة فورت نايت