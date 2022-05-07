نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تثبيت لعبة فورت نايت FORTNITE أحدث إصدار للاندرويد والايفون ومميزاتها في المقال التالي
لعبة فورت نايت هي من الألعاب الإلكترونية الموجودة من تاريخ 27 يوليو 2017، فهى من الألعاب التي نالت شهرة واسعة وكبيرة مسبقا، فهي من الألعاب التي تهتم بالإصدارات والتحديثات بشكل مستمر، يعد هذا من أسباب شهرتها في الآونة الأخيرة، وبسبب هذه التحديثات التي أهتم صانع اللعبة بها جعلها تصبح مركز أول أمام ألعاب إلكترونية كثيرة، وذلك بالنسبة للأيفون بشكل خاص فهو من الألعاب التي تتناسب مع اعدادات الايفون فجعلتها من أهم الألعاب الإلكترونية للأيفون، وبسبب تلك التغيرات العالية والمكلفة داخل اللعبة جعلت من يستطيع استخدامها وتحميلها لابد من أن يتبع خطوات على الهاتف للسماح بتحميلها.
خطوات تثبيت لعبة فورت نايت
- لابد من البداية تحميل برنامج Epic games وذلك لمساعدته في تثبيت اللعبة وكذلك في تحميل التحديثات الجديدة بطريقة أسهل وأسرع.
- تقوم بفتح حساب جديد على هذا البرنامج لسهولة استخدامه.
- الدخول على رابط الموقع الرسمي للعبة مباشرة، ثم تقوم بالضغط على كلمة تحميل بالأسفل، عندها سيقوم بإظهار قائمة لأي الملفات على الهاتف تريد انتقال اللعبة إليه.
- عندما تقوم بالانتهاء من تحميل اللعبة وتثبيتها، تقوم بتشغيلها وتبدأ اللعبة.
مميزات لعبة فورت نايت
- أنها موجودة بشكل مجاني على مواقع ستور بلاي، ولا تُكلف من يريد تحميلها بأي مقابل مادي.
- توفير إعداداتها للأيفون والأندرويد، واللعب بها بشكل منفرد أو جماعي.
- أنها لعبة تشويقية بها روح من التحديات والمغامرات ما يضيف لها من متعة لعبها والاستمرار عليها.
- تقوم اللعبة بدعم جميع أجهزة أندرويد بشكل سريع، وحتى أنها تقوم بدعم نظام ios.
- أنها تقوم بدعم جميع أجهزة ويندوز، ما أمكن من تحميلها على أجهزة الكومبيوتر بشكل أسهل.
- أنها لعبة أمنة لا يوجد بها أي أوضاع خطيرة أو مخيفة قد تثير قلق مستخدميها، فذلك يزيد الإقبال عليها.
- أنها لعبة عملية حيث تحتاج إلى التفكير واستخدام العقل أثناء اللعب والحرب.
- اللعبة يوجد بها جرافيك قوي وجيد وكافي لأن يضيف إحساس بأنك بداخل اللعبة وكأنها لعبة واقعية، تضيف للعبة روح التشويق والمرح والمنافسة.
- تقوم بتوفير تثبيت اللعبة على الأجهزة الأخرى وهى الغير مدعمة بالايفون أو نظام أندرويد، وذلك في أمان كامل دون قلق من أي تزييف طارئ في التثبيت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تثبيت لعبة فورت نايت FORTNITE أحدث إصدار للاندرويد والايفون ومميزاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.