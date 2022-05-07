نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق جوالات stc في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استحقاق جوالات stc، أعلنت عنها شركة الاتصالات في المملكة العربية السعودية، هذه الأخيرة تحرص على توفير العديد من الأجهزة لكل العملاء بسعر معقول، وهذه الشركة تحرص دوما على تقديم أفضل العروض المميزة لكل العملاء، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن شركة اس تي سي تعتبر من بين الشركات العريقة الرائدة في مجال الاتصالات بالمملكة، وهي تحرص على كسب ثقة العملاء منذ بداياتها وتحرص على نيل رضاهم دوما من خلال الخدمات الخاصة التي تقدمها، وهم يلجؤون إليها بسبب الأسعار المناسبة لهم، كما يتم وضع مجموعة من الهواتف بسعر جيد، والتي لا يمكن أن تتاح إلا من خلال توفر مجموعة من الضوابط التي سنتطرق إليها في مقالنا هذا.

شروط استحقاق جوالات stc

حددت شركة اس تي سي للاتصالات السعودية مجموعة من شروط استحقاق جوالات stc، والتي يجب أن تتوفر في كل العملاء الراغبيت في الاستفادة منها، وهي كما يلي: يجب أن يختار العميل هاتف متواجد بالشركة فحسب، كما يجب أن يسلم الهاتف القديم للشركة من أجل أن تقوم بفحصه بشكل فني من أجل التحقق من إمكانية تغييره، وأن تبلغ مدة عقد شراء الهاتف سنتين.

علاوة على ذلك، يجب أن يحرص العميل على أن يوثق التبديل في حال قام باستبدال هاتفه. وأن يتنازل عن الهاتف القديم للشركة التي يأخذ منها هاتفه، مع ضرورة حذف كل البيانات الشخصية المسجلة عليه. إلى جانب ذلك فهو المسؤول عن القيام بنقل الخط الخاص بالجوال، وحذف كل البيانات الخاصة به. والشركة غير ملزمة بالبيانات الخاصة بالمستخدم، والعروض متوقفة على عدد الجوالات المحددة من الشركة.

إجراءات الحصول على الجوال

أن يتم معرفة المستوى الخاص بالعميل، وهذه العروض هي متاحة للأفراد من عملاء نظام مفوتر فقط. وفيما يخص الباقات مسبقة الدفع لا يمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على الجوالات. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون الشركة على اطلاع بكل الفواتير التي قام العميل بدفعها طوال السنة. وآخر أمر نذكره لكم هو وجوب تعهد العملاء بالالتزام بدفع الفواتير في كل شهر من السنة وبشكل منتظم.

بهذا نختم المقال الذي خصصناه لموضوع شروط استحقاق جوالات stc. وهو من أبرز الخدمات التي تتيجها شركة الاتصالات السعودية، ثم ذكرنا لكم كل الإجراءات الضرورية من أجل الحصول على الجوال.