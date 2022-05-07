الجيش الروسي: تدمير أسلحة أمريكية وأوروبية في منطقة خاركيف الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:22 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الصاروخية والمدفعية قصفت خلال الليل 44 مركز قيادة و196 معقلا للقوات الأوكرانية ومناطق تمركز جنودها ومعداتها.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في إفادة صباحية، إن القوات الروسية دمرت بغارات جوية أسلحة ومعدات وصلت من الولايات المتحدة وأوروبا في منطقة خاركيف.

وخلال الليل، ضرب الطيران العملياتي التكتيكي وطيران الجيش 18 منشأة عسكرية في أوكرانيا، منها نقطتا قيادة في مقاطعة خاركوف، وخمس مناطق لتركيز الأفراد والمعدات العسكرية، وثلاثة مستودعات للذخيرة والوقود في مقاطعة أوديسا.

وأشار المتحدث إلى أنه نتيجة الضربات، قتل ما يصل إلى 280 عنصرا من الكتائب القومية المتطرفة الأوكرانية، كما تم تعطيل 48 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال الليل 13 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعات نيكولاييف وخيرسون، وخاركوف، إضافة إلى منطقة دونيتسك.

كذلك تم اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية أوكرانية من طراز “توتشكا-أو” وتسع مقذوفات لراجمات الصواريخ “سمبرتش” في منطقة مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركوف.