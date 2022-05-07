أمريكا: لا نستطيع حرمان روسيا من العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولى

جدة - نرمين السيد - كشفت المندوبة الأمريكية الدائمة فى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، عن أنه لا توجد إمكانية لدى إدارة الرئيس جو بايدن لحرمان روسيا من العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولى.





وفى مقابلة مع قناة "بى بى سى" التلفزيونية فى أمريكا، أمس الجمعة، قالت المندوبة الأمريكية: "إننى أدرك تمامًا وأفهم وجهة نظر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى، بأن مجلس الأمن الدولى، فى رأيه، تصرف ببطء". وأضافت: "أعلم كذلك بطلب كييف، بخصوص إعادة النظر فى وضع روسيا كعضو دائم فى مجلس الأمن الدولى، لكن روسيا عضو دائم فى مجلس الأمن الدولى، ولا أرى احتمال أن يتغير هذا الأمر بأى شكل من الأشكال الآن. لكننا سنواصل محاولة عزل روسيا".

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