تنفيذ 7 عمليات إنزال جوى للقضاء على بقايا الإرهابيين فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، اليوم السبت، تنفيذ أكثر من 7 عمليات إنزال جوى من قبل قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة غربى محافظة الأنبار، وذلك بهدف القضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية.





وأضافت قيادة العمليات المشتركة - فى بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية اليوم - أن عمليات الإنزال أفشلت مخططات الجماعات الإرهابية، موضحة أنه تم العثور على مصنع للعبوات الناسفة، فضلا عن تدمير عدد من الأوكار فى قضاء الرطبة. وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى أنه بعد ورود معلومات استخباراتية تمكنت القوات الأمنية من صد هجمات لعناصر إرهابية خاصة على الطريق الدولى بالرطبة.

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