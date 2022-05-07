العالم اليوم - مفاجأة مدوية.. "الغريم" يقترب من التوقيع مع بوغبا مجانا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 مايو 2022 11:15 صباحاً - كشفت مصادر بريطانية، صباح السبت، مفاجأة مدوية قد يشهدها سوق الانتقالات في إنجلترا، ويكون بطلها النجم المثير للجدل بول بوغبا.

ونشرت تقارير في الأسابيع الماضية، عدم رغبة مانشستر يونايتد في تجديد عقد نجمه الفرنسي بول بوغبا، مما يعني رحيله عن النادي الصيف المقبل بعد شهر من الآن.

وسيتبع مانشستر يونايتد استراتيجية جديدة تحت قيادة المدرب القادم إريك تين هاغ، الذي يرغب بالاعتماد على النجوم الشباب في الفريق، والتخلص من النجوم ذوي الرواتب المرتفعة جدا أو السن الكبير.

ويعتبر بوغبا من أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي، بالرغم من مساهماته الخجولة مع "الشياطين الحمر".

وأكدت مصادر بريطانية أبرزها "بي بي سي"، صباح السبت، أن بطل إنجلترا مانشستر سيتي، غريم مانشستر يونايتد، يرغب جديا بالتوقيع مع بوغبا بعد انتهاء عقده الشهر المقبل.

وقال التقرير إن مانشستر سيتي يسعى للتوقيع مع بوغبا مجانا، لتعزيز خط الوسط، كما أن النجم الفرنسي "مرحب بالفكرة".