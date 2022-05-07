نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الطلاب اليمنيين زيارة في نظام نور 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتح المملكة العربيه السعودية ابوابها لطلاب اليمنين والسورين مراعاة للظروف التي تمر بهاي بلادهم في الفترة الحالية، وتفتح مدارسها لهم وتتيح الطلاب الالتحاق بالتعليم وقد اصدرت الحكومه في المملكة أن يتم معاملتهم في الحقوق والواجبات مثل أبناء المملكة، وقد أعلنت ان التقديم الطلاب الكترونيا من خلال منصة نور، وسنعرض خطوات التقديم والشروط الازمه للقبول بالتفصيل خلال السطور التالية.

خطوات تسجيل الطلاب اليمنين في نظام نور

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في المملكة العربيه السعودية بالتقديم الطلاب اليمنين، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول علي الرابط الرسمي لمنصة نور.

يكتب المتقدم رقم التأشيرة أو رقم الإقامة.

يتم كتابة رمز التحقق بطريقة صحيحة.

ثم الضغط على تسجيل دخول.

ملئ جميع البيانات المطلوبة منك.

ثم يضغط المتقدم علي ارسال المعلومات

يتم رفع جميع الاوراق والمستندات المطلوبة.

الشروط لقبول الطلاب اليمنين في المدارس السعودية

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الطلاب اليمنين لالتحاقبالمدارس السعودية، واكدت الحكومه انه يتم معاملتهم مثل الطلاب السعوديين دون تفريقومن هذه الشروط الآتي

يجب ان يكون عمر الطالب مناسب التقديم

يجب ان يقدم ولي الامر شهادة التعليم الاساسي الخاصة بالطالب فالمرحلة الثانوية.

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول.

الاوراق والمستندات المطلوبة لتقديم الطلاب اليمنين في المدارس السعودية

يجب ان يوفر ولي الامر جميع الاوراق والمستندات المطلوبة، وتكون صخيحه حيث يتم مراجعة جميع الاوراق من جهات مختصة وهذه المستندات هي

صورة بطاقة الإقامة وتكون سارية. يقدم صورة جواز السفر، للمتقدمين الذين يمتلكون.تأشيرة زيارة يقدم صورة من هوية الزائر. صورة من شهادة الميلاد للطالب.

طريقة طباعة استمارة الفحص الطبي

يجب بعد الانتهاء من عملية للتقديم الكترونيا، طباعة استمارة عن طريق اتباع الخطوات التالية

الضغط على رابط منصة نور الكترونية.

يدخل ولي الامر اسم المستخدم وكلمه المرور

يكتب رمز التحقق، ثم يضغط علي تسجيل دخول.

يتم فتح نافذة يختار منها إستمارة الفحص الطبي.

كتابه جميع البيانات المطلوبة ثم تحول النموذج الي pdf.

ثم يتم الضغط علي طباعه.

الان تم طباعة استمارة الفحص الطبي.

بوابة تسجيل الطلاب اليمنيين بهوية زائر

تستطيع من خلال هذه البوابة تسجيل الطلاب بكل سهولة، حيث صممت خصيصا للطلاب ويتم استخدامها بهوية الزائر، ويعتبر نظام نور من المواقع التي ساعدت الكثير من الطلاب لتلبية جميع احتياجاتهم في مكان واحد، لذلك قدمنا لكم في هذا المقال تسجيل الطلاب اليمنيين زيارة في نظام نور 1443.