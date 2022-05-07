مقتل 22 وإصابة العشرات في انفجار فندق فخم في هافانا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 10:25 صباحاً - أدى انفجار قوي على ما يبدو بسبب تسرب غاز طبيعي إلى مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا، بينهم طفل، وإصابة العشرات الجمعة، حيث انفجرت جدران خارجية من فندق فخم في قلب العاصمة الكوبية.

وقال رينالدو جارسيا زاباتا حاكم هافانا لصحيفة الحزب الشيوعي، إنه لم يكن هناك أي سياح يقيمون في فندق ساراتوغا المكون من 96 غرفة في هافانا لأنه يخضع لأعمال تجديد.

وفي تغريدة على تويتر، قال الرئيس ميغيل دياز كانيل، الذي زار الموقع، إنها ”ليست قنبلة أو هجوم.. إنه حادث مأساوي”.

من جانبه، قال الدكتور خوليو غويرا إيزكويردو، رئيس خدمات المستشفيات في وزارة الصحة، إن 74 شخصا على الأقل أصيبوا.

وكان من بينهم 14 طفلا، بحسب تغريدة من مكتب دياز كانيل.