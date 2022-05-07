العالم اليوم - روسيا تتعرض لـ"أخطر خسارة" عسكرية جراء حرب أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 مايو 2022 10:18 صباحاً - ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، أن الصراع في أوكرانيا يتسبب في خسائر فادحة في بعض من أكثر الوحدات الروسية تقدما وقدرة.

وأضافت أن دبابة واحدة على الأقل من طراز تي-90 إم، الأكثر تطورا في روسيا، تعرضت للتدمير خلال القتال.

وقالت إن نحو 100 دبابة من الطراز تي-90 إم موجودة في الخدمة ضمن أفضل الوحدات الروسية تجهيزا، بما في ذلك التي تقاتل في أوكرانيا.

مصنع آزوفستال

وفي وقت سابق، ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية، في تغريدة على تويتر، أن القوات الروسية في مدينة ماريوبول الساحلية واصلت هجومها البري على مصنع آزوفستال للصلب لليوم الثاني.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية ما زالت تقتحم وتقصف مصنع آزوفستال، الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، حيث يحتمي مدنيون وقوات عسكرية.

ونفت موسكو التقارير التي تحدثت عن اقتحام أو هجوم القوات الروسية على مصنع آزوفستال، الذي يعد آخر معقل لقوات حكومة كييف في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، الخميس، أن القوات الروسية لا تزال تحاصر "آزوفستال"، نافيا صحة إعلان الجانب الأوكراني عن تسلل القوات الروسية إلى مجمع المصنع الضخم، الذي يعود للحقبة السوفيتية.

واتهم بيسكوف "الجانب الأوكراني ولاسيما الذين يتحصنون في هذا المصنع" بالكذب والادعاءات الخاطئة باستمرار"، وذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سبق أن أمر قوات بلاده بعدم اقتحام المصنع، مضيفا: "لم يتم الإعلان عن أي أوامر أخرى من قبل القائد العام".

وكان زيلينسكي قال الخميس أيضا إن إجلاء المدنيين من ماريوبول تواصلت الخميس، غير أنه لم يقدم تفاصيل عن عدد الأشخاص الذين تمكنوا من المغادرة.

وأضاف زيلينسكي في كلمة بالفيديو أن القوات الروسية تواصل اقتحام وقصف مصنع آزوفستال بالمدينة، حيث يتحصن مدنيون ومقاتلون هناك.

وقال كذلك إن العمليات العسكرية الروسية في بلاده دمرت مئات المستشفيات والمؤسسات الأخرى وترك الأطباء بدون أدوية لمعالجة السرطان أو قدرة على إجراء العمليات الجراحية.