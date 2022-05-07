نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جرين كارد” الفائزين باللوتاري الأمريكي dvlottery.state.gov نتيجة الهجرة العشوائية في المقال التالي
الفائزين باللوتاري الأمريكي dvlottery.state.gov والذين يتم الإعلان عنهم بالاسم عبر رابط الجرين كارد الهجرة العشوائية لأمريكا بوزارة الخارجية الأمريكية، حيث قام الموقع الرسمي لتقديم طلبات الهجرة لأمريكا عن الموعد المقرر لإعلان النتائج بتوقيت أمريكا ونقوم بعرض الموعد المقرر لها بتوقيت الشرق والذي يرتفع فيه البحث عن النتائج.
“جرين كارد” الفائزين باللوتاري الأمريكي dvlottery.state.gov نتيجة الهجرة العشوائية
يقوم مئات الآلاف من المواطنين في جميع دول العالم بالتقدم في كل عام لطلب الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم التقدم للهجرة للعمل أو الدراسة أو للإقامة ويتم دراسة كافة الطلبات المقدمة عبر القنوات الشرعية للتقديم، وتم فتح باب التقديم في أكتوبر 2021 في العديد من الدول باستثناء بعض الدول التي اعتبرتها الولايات المتحدة دول غير صديقة أو دول راعية للإرهاب، ويتم قبول عدد من الطلبات المستوفاة الشروط والسماح بمواعيد المقابلات الشخصية للقبول النهائي والحصول على تأشيرة الدخول والإقامة بأمريكا.
خطوات استخراج أسماء ونتائج اللوتاري الأمريكي 2021-2022
- يتم أولا الدخول على رابط وزارة الخارجية الأمريكية لنتائج الهجرة العشوائية أو رابط الفيزا الأمريكية.
- يقوم المستخدم بإدخال الكود السري الذي تم الحصول عليه بالمكان المبيّن بالصورة.
- يقوم المستخدم بكتابة اسم المتقدم بالكامل “باللغة الإنجليزية”.
- يتم يتم بعدها ضغط ايقونة “Check Statues”.
- في الصفحة التالية يقوم المستعلم عن النتائج بكتابة تاريخ الميلاد بالمكان البيّن بالصورة.
- يقوم بكتابة رمز التحقق أو الكود “كما في الصورة”.
- يتابع الخطوات.
موعد الإعلان عن نتائج اللوتاري الأمريكي
يكون هنالك فرق في التوقيت بين أمريكا والدول الشرقية لذلك اختلفت الآراء بين يومي السابع والثامن من مايو ويكون موعد إعلان أسماء المقبولين:
|الموعد بالتوقيت الأمريكي
|الموعد بالتوقيت الشرقي
|7 مايو 2022
|بعدها بستة ساعات أو في 8 مايو 2022.
كيفية استرجاع الرقم السري في حال تم نسيانه
- يتم الدخول على الصفحة الرئيسية للجرين كارد الأمريكي للاستعلام.
- قوم المستخدم باختيار “نسيت كلمة السر” Forgot Confirmation Number
- يتم إدخال جميع المعلومات واتباع الخطوات.
- يتم اختيار العام.
- يقوم بكتابة الاسم العائلي باللغة الإنجليزية.
- يتم كتابة الاسم الثلاثي.
- يقوم بتسجيل تاريخ الميلاد كاملا.
- ثم يتم كتابة البريد الإلكتروني.
- ورمز التحقق البشري لابد من كتابته.
وهنا سيتم وصول رسالة على البريد الإلكتروني بالرقم السري الجديد ويتمكن بعدها من الدخول للاستعلام عن نتيجة القبول، ويكون عليه فيما بعد التحضير للمقابلة في حال أن تم قبوله.
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