البنتاجون: أكثر من 100 ألف جندي أمريكي يعملون مع «الناتو» لردع روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 09:28 صباحاً - قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، إن أكثر من 100 ألف جندي أمريكي منتشرون في أنحاء المسرح الأوروبي، حيث يعملون بشكل وثيق مع الحلفاء في الناتو “لردع روسيا”.

ونقلت وكالة “سبوتنبك” عن هيكس قولها خلال حدث في “معهد رونالد ريجان”، أمس الجمعة، عندما سئلت عن مواجهة روسيا: “في مبادرة الردع الأوروبية، بنينا الكثير من القدرات”.

وأضافت هيكس: “أكثر من 100 ألف من القوات العسكرية الأمريكية اليوم، في المسرح الأوروبي المسرح الأوروبي وفي محيطه، نحن في وضع جيد هناك”، متابعة أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن توقعت احتواء الأنشطة العدائية المحتملة لروسيا في أوروبا.

وفي وقت سابق، صرحت هيئة الأركان البيلاروسية بأن حلف “الناتو” يعزز قواته بالقرب من الحدود ويستعد “لعمليات عسكرية على الاتجاه الشرقي”، مشيرة إلى أن هناك نحو 37.5 ألف عسكري، منهم 24.5 ألف في بولندا ودول البلطيق، وأن هناك قوات بالقرب من حدود روسيا وبيلاروسيا، يمكن تشكيل مجموعات هجومية منها بشكل سريع.