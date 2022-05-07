وسط مخاوف النووى.. كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهولا

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، قالت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، إن "كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا".

ويأتى الكشف عن قذيفة كوريا الشمالية الأحدث بعد 3 أيام فقط من إطلاقها لصاروخ آخر، وسط تزايد التحذيرات من احتمال إجراء بيونج يانج لتجربة نووية جديدة.