وسط مخاوف النووى.. كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهولا

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، قالت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، إن "كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا".
ويأتى الكشف عن قذيفة كوريا الشمالية الأحدث بعد 3 أيام فقط من إطلاقها لصاروخ آخر، وسط تزايد التحذيرات من احتمال إجراء بيونج يانج لتجربة نووية جديدة.
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