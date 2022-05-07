زيلينسكى: نأمل فى إنقاذ الجنود المتحصنين بمصنع أزوفستال فى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، مجددًا، عن أمله فى إمكانية إنقاذ الجنود المتحصنين فى مصنع أزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول، لافتًا إلى أن أوكرانيا تبحث سبل إنقاذ جنودها من مصنع الصلب المحاصر فى مدينة ماريوبول الساحلية.





وفى كلمة عبر الفيديو، مساء أمس الجمعة، قال زيلينسكى إن هناك "وسطاء دوليين ودولا مؤثرة" تشارك فى هذه المسألة دون تقديم تفاصيل، متابعًا: "نحن نعمل على التوصل إلى خيارات دبلوماسية لإنقاذ جيشنا الذى لا يزال فى أزوفستال". وكانت السلطات الروسية سمحت للمدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، بمغادرة المصنع والتوجه صوب المناطق التى تسيطر عليها أوكرانيا. وأضاف زيلينسكى، أن "أوكرانيا لن تجرى مزيدًا من المحادثات مع روسيا إذا قامت بقتل المدنيين والجنود فى أزوفستال".

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