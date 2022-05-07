ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار فندق هافانا فى كوبا إلى 22 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ووفقا للبيان، تم نقل 64 مصابا إلى المستشفى بما فى ذلك 14 طفلا. ووقع صباح أمس الجمعة، انفجار غاز فى الفندق المذكور، أسفر عن تدمير واجهة المبنى حتى الطابق الخامس وألحق أضرارا بالمبانى المجاورة. ووصفت السلطات، ما جرى بالحادث المؤسف، وأشارت إلى أن مستثمرى الفندق يملكون التصاريح والتراخيص اللازمة لاستثمار المعدات الغازية. والفندق 5 نجوم يضم 96 غرفة ويقع فى هافانا القديمة، كما ويضم أيضا حانتين ومطعمين ومسبحا فوق السطح.

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