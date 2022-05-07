جدة - نرمين السيد - وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها, بأن إجمالى عدد الاصابات فى البلاد بلغ 17 مليونا و504 آلاف و334, فيما بلغ اجمالى عدد الوفيات 23 ألفا و289.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.