العالم اليوم - "الصخرة" للبيع.. على شكل كمثرى وتقدر بـ30 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر "الصخرة" للبيع.. على شكل كمثرى وتقدر بـ30 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 مايو 2022 07:18 صباحاً - تُطرح أكبر ألماسة بيضاء للبيع بالمزاد العلني في جنيف الأسبوع المقبل، ضمن عملية بيع تنفذها دار كريستيز وتضم حجرين كريمين يزن كل منهما أكثر من 200 قيراط.

وقالت دار كريستيز إن الألماسة التي اشتهرت باسم (الصخرة) وهي على شكل كمثرى وفي حجم كرة الغولف تقريبا، تزن 228.31 قيراط، ومن المتوقع أن تباع بنحو 30 مليون دولار.

وقال ماكس فوسيت مدير قسم المجوهرات بدار كريستيز في جنيف: "غالبا مع هذه الأحجار الكبيرة، يتم التضحية ببعض من الشكل من أجل الحفاظ على الوزن".

وأضاف أن هذه الألماسة على "شكل كمثرى متناسق تماما، وهي أحد أندر الأحجار الكريمة التي تُطرح في مزاد على الإطلاق".

وانتعشت أسعار الألماس عالميا بفعل العقوبات المفروضة على روسيا المنتج الرئيسي له، فضلا عن عودة الفعاليات التي يحضرها كبار الشخصيات مع رفع القيود التي فرضت لاحتواء جائحة كورونا.

والألماسة (الصخرة) تم استخراجها وصقلها في جنوب إفريقيا، وكان الرقم القياسي السابق في مزاد لألماسة بيضاء هو جوهرة تزن 163.41 قيراط بيعت في عام 2017.

وتبيع دار كريستيز أيضا جوهرة صفراء اللون تزن 205.07 قيراط على شكل وسادة تحمل اسم (ألماسة الصليب الأحمر) نظرا لأن جزءا غير محدد من عائدات المزاد سيذهب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف.