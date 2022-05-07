نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في نظام نور noor 1443 رابط تسجيل طالب جديد في نور لولي الأمر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح طريقة التسجيل في نظام نور noor 1443 لأولياء الأمور لتسجيل الأبناء في الصف الأول الابتدائي أو في مرحلة رياض الأطفال من خلال شرح مُبسط بالفيديو للتعرف على الخطوات الواجب اتباعها لتسجيل الأبناء والبنات في أول ابتدائي عبر موقع نور للعام الدراسي القادم 1444، حيث يبحث أولياء الأمور الآن عن خطوات تسجيل طالب مستجد في نظام نور المركزي أو طريقة تسجيل أول ابتدائي في نظام نور التعليمي من حساب نظام نور لولي الأمر، وذلك بعد أن تم صدور التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب وبيان فترات التسجيل لكافة الفئات، وتُعطي وزارة التعليم عام صلاحية التسجيل لأولياء الأمور من أجل تسجيل الفئات التالية:

تسجيل الطلاب السعوديين ممن لديهم سجلاً مدنياً.

التسجيل الطلاب غير السعوديين ممن يحملون إقامة نظامية.

تسجيل الطلاب من أم سعودية وأب غير سعودي الجنسية.

طريقة التسجيل في نظام نور noor 1443

تتيح وزارة التعليم عام خاصية تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي أو في المرحلة الابتدائية إلكترونياً عن طريق الدخول إلى نظام نور المركزي من الحساب الخاص بولي الأمر، كما يتاح تسجيل الأطفال بمرحلة الروضة أو رياض الأطفال أيضاً عن طريق موقع نور المركزي، حيث يقوم ولي أمر الطالب بتعبئة البيانات المطلوبة (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق)، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

أما في حال عدم وجود حساب مُسبق لولي الأمر في نظام نور التعليمي، فهذا يعني عدم وجود أبناء لولي الأمر قد تم تسجيلهم من قبل، وهنا يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب ولي أمر جديد في نظام نور من خلال الدخول إلى الشاشة الرئيسية لنظام نور 1443، ثم النقر على “رابط التسجيل لولي أمر جديد”، ثم يقوم بتعبئة سجل ولي الأمر أو رقم الهوية لولي الأمر ويكرر مرة أخرى في الاسم المقترح.

ومن المفضل ألا يتم تغيير الاسم المقترح، وتركه كما هو لتلاشي نسيان اسم المستخدم مستقبلاً، وسيتم التحويل إلى صفحة تدقيق تطابق البيانات لولي الأمر والابن أو الابنة، قم بتعبئة التالي (رقم الهوية أو رخصة الإقامة – تاريخ الميلاد)، ثم النقر على تدقيق، وسيتم إضافة ولي أمر جديد، كما سيتم تسجيل حساب نظام نور لولي الأمر بنجاح.

رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر 1443

أطلقت وزارة التعليم عام موقع نظام نور المركزي للانتقال من البيئة التقليدية التي تعتمد على الأوراق إلى البيئة الرقمية للتيسير على المستفيدين عند طلب أي خدمة تتعلق بالتعليم والطلاب، فمن خلال نظام نور لولي الأمر يمكن تسجيل طالب جديد ومتابعته خلال فترة الدراسة، والاستعلام عن نتائج الفصول الدراسية الثلاث وغيرهم من الأمور الأخرى التي يمكن الحصول عليها من خلال اتباع رابط نظام نور لولي الأمر المرفق بالتالي:

رابط نظام نور تسجيل الدخول (noor.moe.gov.sa).

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443

بعد الانتهاء من إنشاء حساباً لولي الأمر الجديد في نظام نور التعليمي، يتم تعبئة البيانات الخاصة بالحساب للدخول إلى الصفحة الرئيسية للنظام المركزي، وسوف يجد ولي الأمر أيقونة “تسجيل الأبناء” بالقائمة الرئيسية، يتم النقر عليها، ثم النقر على أيقونة “تسجيل طالب جديد”.

وسيتم التحويل إلى صفحة طلب التسجيل كخطوة أولى، يتم تعبئة البيانات التالية (رقم الهوية أو رخصة الإقامة للطالب – صلة القرابة – جنسية الأم – العمل الحالي لولي الأمر – رقم هوية الأب – جنسية الطالب أو الطالبة – تاريخ الميلاد)، ثم النقر على “التالي”.

ننتقل للخطوة الثانية وهي (تحديد الصف)، حيث يتم تحديد الصف الأول الابتدائي، وسوف تجد حالة التسجيل “متاحة”، قم بالنقر على المربع ثم التالي لكي ننتقل لصفحة بيانات الطالب وهي الخطوة الثالثة، قم بتعبئة البيانات بشكل دقيق ثم النقر على “التالي”.

أما الخطوة الرابعة فهي “بيانات المدرسة والإقرار”، حيث يتم تعبئة البيانات الخاصة بالمدرسة كاملةً بشكل صحيح، ثم النقر على مربع التعهد أو الإقرار، ثم النقر على أيقونة “تسجيل”، وسيتم عرض المستندات المطلوب إرفاقها والشروط والقوانين وأولويات القبول للطلاب والطالبات، ومن يرغب في مشاهدة طريقة التسجيل في نظام نور noor 1443 لولي الأمر بشكل مُبسط، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

كيفية تسجيل الطلاب الجدد من الجوال

يمكنكم التعرف على خطوات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين والمستجدات عن طريق الهاتف الجوال من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

مواعيد التسجيل في نظام نور للابتدائي 1444

طبقاً للخطة الزمنية الصادرة عن وزارة التعليم عام لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم عبر نظام نور المركزي الواردة بالتعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات في نظام نور ولي الأمر، فمن المقرر أن يبدأ موقع نور في استقبال طلبات التسجيل في الصف الأول الابتدائي من قبل أولياء الأمور اعتباراً من تاريخ السادس عشر من شهر رمضان الجاري، كما هو موضح بالتالي:

بدء تسجيل الطلاب في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية اعتباراً من 16 رمضان 1443، ويستمر التسجيل حتى تاريخ 23 رمضان 1443هـ.

تسجيل الطلاب في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية اعتباراً من 16 رمضان 1443هـ، وتستمر عملية التسجيل لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ.

التسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية اعتباراً من تاريخ 7 شوال 1443، وتستمر عملية التسجيل وفق طريقة التسجيل في نظام نور noor.moe الموضحة لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ.

وعن أعمار التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1444هـ المعلن عنها من جانب وزارة التعليم عام، فيبدأ نظام نور في استقبال طلبات التسجيل للطلاب من ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً كحد أدنى، إلى إحدى عشر عاماً وثلاثة أشهر كحد أقصى، ويتاح التسجيل في أول ابتدائي للعام الدراسي المقبل 1444 الآن وفق الجدول الزمني المعلن من خلال اتباع الرابط المرفق وفق طريقة التسجيل في نظام نور noor 1443 الموضحة بالمقال.