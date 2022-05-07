نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج ترشيحات القوات المساعدة recrutement.fa.gov.ma منصة تقديم القوات الوطنية 2022 في المقال التالي
نتائج ترشيحات القوات المساعدة recrutement.fa.gov.ma التي قامت المفتشيتان العامتان للقوات المساعدة في شطري الشمال و الجنوب بفتح باب الترشيح عبر بوابة القوات المساعدة لقبول المتقدمين إيها من أجل القبول والترشيحات لرتبة مخزني وأيضا الرتب المتقدمين إليها الأخرى عبر المنصة الوطنية للترشيحات.
نتائج ترشيحات القوات المساعدة recrutement.fa.gov.ma ولوح منصة تقديم القوات الوطنية 2022
يسعى الحاصلين على المؤهلات العليا والذين لديهم شروط القبول في العسكرية الملكية بالمملكة المغربية للبحث عن طرق العمل في المجال العسكري، حيث يعتبر من أفضل المجالات لخدمة الوطن والمجتمع ويتم فيه قبول العديد من الشهادات والتخصصات الوطنية وفق عدد من شروط القبول، وقد تم فتح باب استقبال الترشيحات بالبوابة الوطنية للقبول من قبل وقامت الآلاف من ابناء الوطن بالتقدم وفق الشروط المقدمة وتحقيق الوثائق المطلوبة، وبعد أن يتم إغلاق باب التسجيل يبدأ البحث عن موعد الإعلان عن قبول المتقدمين عبر حساب الفرد على المنصة.
شروط مبارايات الترشيحات الوطنية لرجال الصف رتبة مخزني ( مباراة المخازنية )
تم وضع عدد من الشروط العامة للقبول في المباريات الوطنية والتي يكون من أهمها:
- أن يكون من الجنسية المغربية.
- يكون العمر من سن 18 عام وحتى 24 عام كحد أقصى في تاريخ الأول من نيسان 2022.
- يجب أن يكون أعزب.
- يكون طوله 1.70 متر على الأقل بالنسبة لفئة الذكور، و1.65 متر على الأقل بالنسبة لفئة الإناث.
- أن يكون متوفرا على مستوى السلك الثانوي التأهيلي أو يكون حاملا لدبلوم التأهيل المهني.
- يجب أن يكون مقبولا صحيا.
- ومن الهام أن لا يكون له سوابق عدلية.
- متوفرا على قوة بصرية يبلغ مجموعها 16/20 على الأقل، من غير استعمال النظارات أو عدسات لتقويم النظر.
- كما يكون متوفرا على قوة سمع عالية.
كيفية التسجيل والاستعلام عن ترشيحات القوات الخاصة 2022
- يجب على المتقدم أولا استيفاء شروط الترشح.
- يقوم بتجهيز المستندات والوثائق المطلوبة دون نقص.
- يتم التقدم والتسجيل في المنصة الوطنية لترشيحات القوات الخاصة.
- يقوم بإنشاء حساب خاص به عن طريق إكمال كافة الحقول المتاحة دون إنقاص.
- سيتم تلقي رابط لديك على (صندوق الاستقبال او spam) قم بتفعيله.
- لمتابعة معالجة الطلب تابع الدخول على (صندوق الاستقبال او spam) أو موقع الترشيحات.
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