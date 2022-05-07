البنتاجون: شدة القتال والحاجة للأسلحة دفعنا لدعم أوكرانيا عسكريا

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" ويليام لابلانت إن شدة العمليات القتالية والحاجة للأسلحة والذخيرة من أهم ما يحرك مسئولى الدفاع الأمريكيين الساعين لتقديم الإمدادات لأوكرانيا فى قتالها ضد روسيا.





وأضاف لابلانت- فى تصريح، الجمعة- أن الحلفاء الأوروبيين لواشنطن يتبنون نفس هذا التوجه والجميع يعمل سويا على تقديم ما يحتاجه الأوكرانيون. يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت، اليوم، تخصيص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تبلغ قيمتها 150 مليون دولار.

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