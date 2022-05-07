البيت الأبيض يعلن حضور بايدن اجتماع قادة مجموعة السبع

جدة - نرمين السيد - وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى سينضم إلى الاجتماع، حيث سيناقش المجتمعون آخر التطورات فى أوكرانيا والتأثير العالمى للأزمة.
ويهدف الاجتماع لإظهار الدعم لأوكرانيا وبحث وسائل مجموعة السبع المستمرة فى الرد الجماعي، بما فيها البناء على عقوبات غير مسبوقة لفرضها على روسيا.
وأعلنت كريستيان هوفمان المتحدثة باسم المستشار الألمانى أولاف شولتس أن قادة بلدان مجموعة السبع سيعقدون اجتماعا افتراضيا الأحد مخصصا للحرب فى أوكرانيا وسيشارك فيه الرئيس الأوكرانى زيلينسكي.
وقالت إن شولتس سيعقد المؤتمر الثالث بالفيديو مع شركائه فى مجموعة السبع، وأن الثامن من مايو هو يوم تاريخى يصادف نهاية الحرب العالمية الثانية التى نشرت الرعب والدمار والموت فى أوروبا.
يشار إلى أن ألمانيا تتولى رئاسة مجموعة السبع لهذا العام.
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