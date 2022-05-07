جدة - نرمين السيد - أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فى ذلك روسيا، الجمعة، عن "القلق العميق فيما يتعلق بحفظ السلام والأمن فى أوكرانيا"، وأيد جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سلمى وذلك فى أول بيان للمجلس منذ اجتياح روسيا لجارتها قبل 10 أسابيع.





وتَصدر بيانات مجلس الأمن بالإجماع، ووضعت النرويج والمكسيك صياغة النص الموجز الذى تم إقراره، الجمعة. وقال البيان إن "مجلس الأمن يعرب عن القلق العميق فيما يتعلق بحفظ السلام والأمن فى أوكرانيا. يوضح المجلس أن جميع الدول الأعضاء متعهدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية". وجاء فى البيان أن "مجلس الأمن يعرب عن دعمه القوى لجهود الأمين العام فى البحث عن حل سلمي". وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أيضا بتقديم إفادة للمجلس مرة أخرى "فى الوقت الملائم". ورحب غوتيريش بدعم المجلس اليوم، قائلا إنه "لن يدخر جهدا لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة وإيجاد طريق السلام".

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