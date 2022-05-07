نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب عدم طرد حارس مرمى الشباب بعد عرقلته لاعب النصر؟ الخبراء يجيبون في المقال التالي

عمر شويل - جدة آثار عدم طرد حارس مرمى الشباب أمام النصر بعد ارتكابه مخالفة قوية في الدقيقة 28′ داخل منطقة جزاء فريقه استياء جماهير العالمي الذين عبروا عن عدم رضاهم من قرار حكم المباراة بإنذار الحارس، ورأوا إنه كان يتوجب عليه إشهار البطاقة الحمراء، وكان اللقاء الذي جمع بين النصر والشباب ضمن قمة منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري السعودي قد أسفر عن فوز مثير للنصر برباعية مقابل هدفين ليرتقي العالمي للمركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 47 محتلاً المركز الرابع.

سبب عدم طرد حارس مرمى الشباب بعد عرقلته لاعب النصر

وعلى الرغم من الانتصار الكبير الذي حققه العالمي أمام الشباب إلا أن ذلك لم يجعل جماهير النصر تغض الطرف عن المخالفة التي ارتكبها حارس مرمى الشباب “فواز القرني” ضد لاعب النصر “سامي النجعي” داخل منطقة جزاء الشباب حيث كانا اللاعبان وجهًا لوجه.

وحاول النجعي المراوغة والمرور نحو المرمى، ولكن حارس الشباب قام بعرقلته ومنعه من إنهاء هجمته، واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح النصر واكتفى بإنذار “القرني”، وهو ما تسبب في دهشة جماهير العالمي لعدم قيام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء.

وتمكن نادي النصر من تسجيل الهدف الثاني له في اللقاء عبر ضربة الجزاء التي تسبب فيها حارس مرمى الشباب، ونفذها تاليسكا” باقتدار في الدقيقة 31′ من عمر المباراة، وكان قد سبقه زميله “عبد الإله العمري” في افتتاح التسجيل لفريقه في الدقيقة 18’، وأضاف “الصليهم” الهدف الثالث في الدقيقة 34′.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 3-0 لصالح النصر، ولم يمر سوى 5 دقائق على انطلاق الشوط الثاني حتى عاود تاليسكا زيارة الشباك ليحرز الهدف الرابع لفريقه، وحاول الشباب تقليص الفارق، وسجل الهدف الأول في الدقيقة 55′ عبر لاعبه “تركي العمار” ثم جاءت محاولة ثانية متأخرة في الدقيقة ’80، ووقع على الهدف الثاني “كارلوس جونيور”، واستمرت أحداث المباراة على هذه النتيجة “4-2” حتى صافرة النهاية.

تعليق خبراء التحكيم على عدم طرد حارس مرمى الشباب

أكد الحكم الدولي السابق، والخبير التحكيمي بشبكة قنوات شركة الرياضة السعودية “SSC”، فهد المرداسي، أن حكم مباراة النصر والشباب أصاب في احتساب ضربة جزاء لصالح النصر في الدقيقة 28’، وإنذار حارس مرمى الشباب بعد إعاقته لاعب النصر معللًا ذلك بأن الحارس كان يحاول لعب الكرة، وبالتالي قرار الحكم بإشهار البطاقة الصفراء هو القرار السليم.

وكان الخبير التحكيمي محمد فودة، له نفس رأي المرداسي حيث أشار عبر برنامج “أكشن مع وليد” على قناة “mbc action” عقب مباراة النصر والشباب إلى أنه يوجد ثلاث حالات يتوجب فيهم طرد الحارس وهم: (المسك، والشد، والدفع)، ولكن في حالة حارس مرمى الشباب ولاعب النصر لم يكن هناك أيا من هذه المخالفات الثلاثة بل كان فقط عرقلة باليد والقدم، وبالتالي الإنذار صحيح.

واستكمل فودة حديثه حول عدم طرد حارس مرمى الشباب قائلاً : “البطاقة الصفراء هنا بناءً على عقوبة ثنائية وليست ثلاثية والتي تشمل (المسك، والشد، والدفع) حيث يستوجب في هذه الحالات الثلاثة الطرد”، وأضاف أنه لو في حال حدوث هذه المخالفة التى ارتكبها حارس مرمى الشباب خارج منطقة الجزاء كان سيتم طرده.

ولكن محلل برنامج “أكشن مع وليد”، محمد العنزي كان له رأي مخالف في هذا الصدد، ودخل في جدال حاد مع الخبير “محمد فودة” ليخرج الأخير كتابًا على الهواء مباشرةً أثناء بث البرنامج، وقرأ نص القانون الذي يتمحور حول المخالفات الثلاثة داخل منطقة الجزاء التي تستدعي طرد اللاعب، والتي سبق أن أدلى بها فودة، ولكن العنزي كان يصر على أن حارس مرمى الشباب قام بعملية “دفع” للاعب النصر بيده، وبالتالي كان يستحق الطرد.