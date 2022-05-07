نظام الثانوية العامة الجديد 1444 وما هي مسارات النظام الجديد في السعودية

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عمر شويل - جدة نظام الثانوية العامة الجديد 1444 هجرية في المملكة العربية السعودية حيث أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن بعض القرارات الجديدة من أجل تطبيق نظام الثانوية العامة في السعودية بهدف تطوير مناهج التعليم على جميع المستويات وخاصة في مرحلة الثانوية العامة واحتياجات سوق العمل وأيضا مساعدة الطلاب والطالبات على اختيار المسار الذي يناسبهم بالنسبة للقدرات المعرفية والتعليمية والتي تهتف إلى تحسين العملية التعليمية، حيث قررت الوزارة العمل بهذا النظام الجديد حيث وجد هناك ثلاثة إلى اربع سنوات من الضياع التعليمي مقارنة بدول اخرى في العالم بالإضافة إلى ذلك خفض معدل الطلاب والطالبات من حاملي الثانوية العامة من الشباب السعودي يلتحق بالكلية النظرية لكى يحصل على وظيفة تقليدية.

نظام الثانوية العامة الجديد 1444

والجديد بالذكر أن من اطلق هذا النظام وزارة التعليم السعودي نظام الثانوية العامة الجديد لعام 1444 لضمان وتطوير هذه المرحلة التعليمية من خلال متابعة أفضل الممارسات العالمية والتي بدورها تحدد مسارات الثانوية العامة حيث اعتمد وسوف يطبيق في العام الدراسي 1443/ 1444 هجرية حيث يتم من خلالها إمكانية اختيار المسار المناسب لدى كل طالب وطالبة في هذه المرحلة بما يتناسب مع قدرات ومهارات كل طالب على حدى لكي يتم تأهله إلى المرحلة الجامعية ومشاركة في سوق العمل لتحقيق رؤية المملكة السعودية التنموية المستدامة الشاملة 2030 .

ما هو النظام الثانوية العامة الجديد في السعودية 1444

مسارات نظام الثانوية العام الجديد في السعودية 1444 هجرية.

يتكون من خمس مسارات مختلفة هي مجالات الدراسة الرئيسية في المملكة حيث يقدم كل مسار فرص تعليمية مختلفة ومتنوعة وهي:

علوم الكمبيوتر والهندسة. إدارة الأعمال. الطريقة القانونية. الطريقة البشرية المشتركة. علوم الصحة والحياة.

مسارات نظام الثانوية العامة 1444

مسارات نظام الثانوية العامة هو طريق ومستقبل كل طالب الذي سوف يسلكه لكي يتم من خلاله تحديد الاختصاص الجامعي والحياة العملية له حيث يتكون هذا النظام التعليمي من تسع فصول دراسية ويتم دراستها في ثلاث سنوات تنقسم إلى السنة الأولي المشتركة ويدرس فيها الطالب مجلات علمية وإنسانية مختلفه ويليها سنتان للتخصص يختار فيها الطالب من بين التخصصات المتاحة والتي تنقسم إلى اربع أقسام فيها يخصص مسار التخصص وتحتوي على:

أولا مواد عامة مشتركة بين جميع المسارات وتتضمن:

اللغة العربية والدراسات الإسلامية وعلم البيئة.

ثانيا مواد تخصصية مشتركة بين مسارين أو أكثر وتشمل:

مسار الصحة والحياه وعلوم الحاسب والهندسة:

ويتم دراسة مادة التصميم الهندسي.

مسار الشرعي وإدارة الأعمال:

ويدرس فيها ماده القانون.

مواد تخصصية خاصة بكل مسار وتشمل:

مسار علوم الحاسب و الهندسة:

و يدرس فيها ماده الأمن السيبراني. مسار الصحة والحياه:

ويدرس فيها الطالب أنظمة جسم.

مواد ضمن المجال الاختياري: ويتضمن طلاب المسار العام لتطوير مهارات الطالب في بعض الوظائف.

عدد الفصول في نظام المسار

أوضحت وزارة التعليم السعودي عن تحديد الدروس في نظام المسار الجديد بناء على الجدول الزمني المعتمد حيث تم جدوله 32 فصل و 13 فصل للتعليم عبر الأنترنت كل أسبوع وسوف يتم تقديم مواد جديده طوال فترة الدراسة و يتم تقديم السنة الجديدة والتفكير النقدي في اربع فصول في الأسبوع وسيتم زيادة عدد الجلسات والحفاظ على الحضور.