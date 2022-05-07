التعليم استئناف الدراسة الفصل الثالث والنهائي بعد اجازة عيد الفطر المبارك 2022

استئناف الدراسة الفصل الثالث وفق وزارة التعليم السعودية بعد عيد الفطر للعام الدراسي 1443 يوم الأحد القادم 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022 وينطبق ذلك على كافة المدارس السعودية وكما أوضح من قبل الخبير التعليمي عادل الحارثي أن موعد استئناف الدراسة بعد اجازة عيد الفطر تشمل أيضًا المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وليس الطلاب والطالبات فقط، وذلك بعد صدور توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بإجازة المعلمين والمعلمات مع إجازة الطلاب تخفيفًا على المعلمين والمعلمات في شهر رمضان الماضي،والجدير بالعلم أن بعد استئناف الدراسة ستوافق أول إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 24 شوال 1443 الموافق 25 مايو 2022.

التعليم السعودي استئناف الدراسة الفصل الثالث 2022

كما أوضحت وزارة التعليم السعودية الاجازات الرسمية للمدارس خلال الفصل الثالث من العام الدراسي 1443- 2022 كالتالي:

أولًا إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ من يوم الخميس 21 أبريل 2022 الموافق 20 من شهر رمضان 1443، وستنتهي يوم السبت الموافق 6 شوال 1443 الموافق 7 مايو 2022، ومدة أول إجازة 13 يوم متواصل.

ستبدأ من يوم الخميس 21 أبريل 2022 الموافق 20 من شهر رمضان 1443، وستنتهي الموافق 6 شوال 1443 الموافق 7 مايو 2022، ومدة أول إجازة 13 يوم متواصل. أيضًا إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 24 رمضان 1443 وتبدأ من يوم الأربعاء حتى يوم السبت.

يوم 24 رمضان 1443 وتبدأ من يوم الأربعاء حتى يوم السبت. كذلك ثاني إجازة مطولة سيحصل عليها الطلاب بعد انتهاء اختبارات الفترة الثانية وهي يوم الأربعاء الموافق 16 ذي القعدة 1443هـ.

رسميًا مواعيد عودة دوام المدارس بعد العيد 2022

في نفس السياق السابق أكدت وزارة التعليم السعودي أن دوام المدارس في شهر شوال 2022 سيبدأ في موعده الطبيعي اليومي 9 صباحًا مع العلم أنه سيتم الاستمرار في عمل منصات التعليم عن بعد كما هي وفق جداول الحصص اليومية للمراحل التعليمية المختلفة، كذلك شددت وزارة التعليم على استمرار التحصين للطلاب والطالبات فوق 12 عام للسماح لهم بالحضور للمدارس وفق خطة سير العملية التعليمية بالمملكة ونظام التعليم المرن.

جدول إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 وزارة التعليم السعودي

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة التعليم السعودي بقيادة معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وضعت جدول إجازات الفصل النهائي للعام الدراسي 2022 بالمملكة كالتالي: