نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة الفازلين والنشا لتبييض وشد الوجه والرقبه في نصف ساعة ومن اول استعمال مفعول سحري في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزيج النشا والفازلين هو أحد أقنعة الوجه الرئيسية المستخدمة في التركيبات والخلطات الطبيعية ، حيث أن هذين المكونين طبيعيان ولا يسببان أي آثار جانبية ضارة ، ولهما فوائد لا حصر لها على البشرة تبحث عنها كل امرأة. بشرة. فوائد الفازلين للبشرة تزداد فعالية النشا في حال مزجهما معًا وأكبر فائدة لهذا الخليط هي تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإزالة البقع الداكنة منها وهنا سنوضح طريقة عمل خلطة الفازلين والنشا

خلطة الفازلين والنشا لتبييض وشد الوجه والرقبة

مكونات خلطة الفازلين والنشا لتبييض الوجه والرقبة :

٢ ملعقة من النشا

ملعقة من الفازلين

ملعقة ماء ورد

طريقة تحضير الخلطة الفازلين والنشا لتبييض الوجه والرقبة :

قومي بمزج مكونات السابقة حتى يتجانس الخليط مع بعضه البعض قومي اولا بتمرير قطعة ثلج على وجهك بعد تنظيفها جيدا ثم طبقي الخليط اتركيه لمدة ساعة ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم البارد وسوف تلاحظي نتيجة الكريم بعد استخدام يدوم اسبوعان واستعمال يوم بعد يوم

فوائد الفازلين للبشرة وللجسم

الفازلين مادة دهنية تستخدم في كثير من الأحيان لترطيب البشرة ومنع الجفاف وتشقق الجلد ، ويمكن لكل من البالغين والأطفال استخدامه بثقة ، وليس له أي آثار جانبية ، كما أن له تأثير ترطيب ووقائي كبير على الجلد. بشرة. يزيل الرطوبة ، ويزيل الشوائب ، ويمنع الاحمرار ، ويهدئ البشرة بعد إزالة الشعر ، ويزيل آثار الحروق الطفيفة ، ويمكن أيضًا أن يحل محل مزيل المكياج بدونه. كما ثبت أنه فعال في تبييض منطقة الكوع والركبة.

فوائد النشا للبشرة والجسم

بشكل عام ، النشا عبارة عن مسحوق أبيض ، ويتم طحن حبات الذرة المجففة إلى مسحوق. ومن أبرز سماته أنه غير قابل للذوبان في الماء ، وعديم الطعم والرائحة ، ويستخدم النشا في تحضير بعض الأطباق والحلويات ، ويستخدم أيضًا لأغراض تجميلية. على الجسم بالكامل وخاصة على الجلد ؛ يستخدم لتقشير البشرة وترطيبها وإزالة الجلد والخلايا الميتة وتبييض البشرة وتفتيح وتوحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة على الوجه وتساعد على شد الوجه وتقليل التجاعيد والعلامات. من الشيخوخة ، بالإضافة إلى دوره الفعال في تنظيف سموم البشرة والشوائب وتقليص مسام الوجه ، فهو يهدئها عن طريق تقليل الالتهاب بعد إزالة الشعر.