الرئيس الأوكرانى: وسطاء ودول يتحركون لإنقاذ المحاصرين بمجمع آزوفستال

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، ليلة السبت، إن أوكرانيا تبذل جهودا دبلوماسية من أجل إنقاذ المقاتلين المحاصرين فى مجمع آزوفستال للصلب، مشيرا إلى أن هذه الجهود تشمل وسطاء ودولا ذات تأثير.





أدلى زيلينسكى بهذه التصريحات فى مقطع مصور نشره فى وقت متأخر من الليلة، لكنه لم يقدم تفاصيل. وأجلى 50 مدنيا، الجمعة، من مصنع آزوفستال المحاصر للصلب فى ماريوبول بأوكرانيا. وفى بيان قال مركز الاستجابة الإنسانية الروسى المشترك إن 50 مدنيا، بينهم 11 طفلا، تم إجلاؤهم.

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