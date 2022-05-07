العالم اليوم - روسيا تحذر بولندا وتعتبرها "مصدر تهديد" محتمل

انتم الان تتابعون خبر روسيا تحذر بولندا وتعتبرها "مصدر تهديد" محتمل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 مايو 2022 03:21 صباحاً - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ليلة السبت، إن هناك خطابا عدائيا يصدر من بولندا، وإن وارسو يمكن أن تكون "مصدر تهديد".

وقادت بولندا دعوات للاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات ودعوات لحلف شمال الأطلسي لتسليح أوكرانيا في الوقت الذي تحاول مقاومة القوات الروسية التي تدفقت إلى شرقها.

وقال ستانيسلاف زارين، المتحدث باسم خدمات الأمن في بولندا، إن روسيا تمارس حملة تضليل منسقة ضد بولندا منذ عدة أيام تشمل تلميحات إلى أنها قد تشكل تهديدا لوحدة أراضي أوكرانيا.

وكتب في تصريح أرسل بالبريد الإلكتروني: "الهدف من الإجراءات الروسية هو خلق حالة من عدم الثقة بين بولندا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تشويه سمعة بولندا وتقديمها كدولة خطيرة تولد صراعات في أوروبا الشرقية".

وكانت وزيرة البيئة والمناخ البولندية آنا موسكوا، قد قالت، الاثنين الماضي، إن "بولندا فخورة بكونها على قائمة بوتن للدول غير الصديقة".