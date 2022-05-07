من هو محافظ جدة الجديد السيرة الذاتية .. وتفاصيل اعفاء القديم

من هو محافظ جدة الجديد السيرة الذاتية امر يشغل الجميع في المملكة العربية السعودية بعد اعفاء محافظ جدة من منصبه وبقى السؤال من هو محافظ جدة الجديد حيث أن محافظ جدة الحالي هو سعود بن عبدالله بن جلوي بعد أن كان يشغل المنصب مشعل بن ماجد بينما تولى سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة الحالي. وتساءل المواطنين في المملكة العربية السعودية في محافظة جدة عن من هو محافظ جدة الجديد السيرة الذاتية وهو ما ننشره بالتفاصيل في السطور التالية.

من هو محافظ جدة الجديد السيرة الذاتية

سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة الحالي هو إجابة من هو محافظ جدة الجديد السيرة الذاتية كان قد استطاع أن ينجح بجدارة في كل مهامه الذي يُكلف بها إذ أن سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة الحالي عمل كمستشارًا من قبل لأمير مكة المكرمة وكان أيضًا وكيل أمانة محافظة جدة في المرتبة 15. ويعد محافظ جدة الحالي سعود بن عبدالله بن جلوي من مواليد مكة المكرمة وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في السياسة. وكان بدأ عمله كمحافظ لمدينة جدة يوم 5 مايو عام 2022 – 1443 هجريًا واسمه بالكامل هو الأمير سعود بن عبد الله بن منصور بن عبد الله بن جلوي آل سعود.

من هو مشعل بن ماجد السابق

مشعل بن ماجد كان هو محافظ جدة قبل أن يتم اعفاءه من منصبه وتعيين سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة الحالي حيث تولى منصب محافظ جدة في الفترة من 1997 حتى 2022 ميلاديًا – 1443 هجريًا ويعد مشعل بن ماجد أكبر أبناء الأمير ماجد بن عبد العزيز آل سعود وتعد ووالدة مشعل بن ماجد محافظ جدة السابق من أسرة آل مهنا وهي أمراء بريدة سابقًا من قبيلة عنزة. كما أن مشعل بن ماجد تعلّم في جامعة الملك سعود. وعين في 3 رمضان من العام الماضي 1442 هجريًا الموافق 15 أبريل 2021ميلاديًا بأمر ملكي مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير. وزوجته هي الأميرة الجوهرة بنت خالد بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود وابناءه هم الأميرة موضي والأميرة مشاعل والأميرة نوف والأمير خالد.