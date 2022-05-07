نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض كالثلج قبل الزفاف اصنعي خلطة الخميرة السحرية لتبييض وتقشير جسم العروسة من اول استعمال النتيجة مبهرة جربي الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث كل عروسة مقبلة على الزواج عن طريقة تجعل من جسدها لونه أبيض وخالي من البقع فكل فتاة تحلم ان تكون دائما الافضل في عين شريك حياتها ، لذا تبحث عن طرق لتبييضها وتفتيح جسدها وعن مستحضرات تجميل وتذهب الى صالونات التجميل كي تعمل جلسات تفتيح للبشرة وتستخدم مواد غير مضمونة على الجلد كما يكون كل هذا غالي الثمن ، ولكن لما كل هذا ولدينا منتجات طبيعية وخلطات منزلية تجعل من جسدك ابيض كالثلج ولامع بدون بقع اليك بعض خلطات تبييض الجسم لكل عروسة اقترب زفافها

خلطة تبييض وتقشير وترطيب جسم العروسة من اول مره

خلطة النشا والحليب لتبييض جسم العروسة

مكونات خلطة النشا لتبيبض جسم العروسة :

ملعقتين من الماء الدافئ

ملعقتين من النشا كبيرة

اربع ملاعق من ماء الورد

ملعقتين من لبن البودر

طريقة تحضير الخلطة :

قومي بوضع المكونات السابقه في وعاء واخلطيهم سويا حتى تحصلي على عجينة سهلة الفرد على الجسم ثم قومي بتدليك جسمك جيدا بااكمله ثم اتركي الخليط مدة نصف ساعة ومن ثم قومي بفرك وتدليك جسمك مره اخرى حتى يزال الجلد الميت والبقع ثم اشطفي جسمك بالماء الدافئ ثم البارد كرري الخلطة ٢ اسبوعيا حتى تحصلي على جسم ابيض خالي من العيوب

خلطة الحناء والكركم لتبيبض جسم العروسة

مكونات

عدد نصف كوب من الكركم

ملعقتين من الحناء

ماء للعجن

طريقة تحضير الخلطة :

قومي بمزج الحناء والكركم سويا حتى تحصلي على عجينة سهلة الفرك على الجسم ثم قومي بدهن جسمك بها وافركي الخليط ثم اتركيه يجف ثم اشطفي جسمك بالماء الدافئ واغسليه كالمعتاد ثم قومي بترطيب جسمك بزيت اللوز الحلو ويكرر هذا الخليط ثلاث مرات اسبوعيا

خلطة الخميرة والزبادي لتبييض جسم العروسة

المكونات :

ملعقتين كبيرتين من الخميرة

ملعقة من الزبادي

طريقة تحضير الخلطة :

قومي بمزج المكونات سويا ثم قومي بوضع الخليط على البقع الداكنه مدة ربع ساعة ثم قومي بغسل الجسم بالماء الدافئ والبارد .

خلطة الليمون والجليسرين لتبييض جسم العروسة

ملعقة جليسرين

ملعقتين ماء ورد

كوب من الليمون

اخلطي مكونات سويا حتى تتجانس ومن تدهن بها الجسم وتترك مدة ثلاثين دقيقة ثم تشطف بالماء البارد ويكرر مرتان اسبوعيا .