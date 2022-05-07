نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد 2022 حركة تنقلات جديدة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من هو سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد سؤال شائع داخل مدينة الطائف هذه الساعات وذلك عقب صدور قرار ملكي بإعفاء سعد بن مقبل الميموني محافظ الطائف سابقًا حيث أن خبر إعفاء محافظ الطائف الميموني جاء مفاجأة قبل تعيين امير الطائف الجديد وهو سعود بن نهار ولهذا بدأت الأسئلة تتولى عن من هو سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد وكذلك يريد المواطنين معرفة معلومات عن محافظ الطائف الجديد. وهذا ما نرصده خلال السطور التالية.

من هو سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد

تساءل المواطنين في المملكة العربية السعودية عن من هو سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد وذلك عقب تعيينه أمس الخميس 4 شوال من عام 1443 هجريًا والموافق 5 مايو من عام 2022 ميلاديًا حيث أن سعود بن نهار اسمه بالكامل سعود بن نهار بـن سعود آل سعود وهو من مواليد مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية ليصبح اليوم هو امير الطائف الجديد حيث أن محافظ الطائف من عائلة آل سعود.

سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد

امير الطائف الجديد سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد عمل بأكثر من منصب في المملكة العربية السعودية وحقق انجازات كبيرة هناك. حيث كان وكيل للتخطيط بوزارة السياحة كما أن سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد. كان وكيلًا للتفعيل السياحي في عدة مناطق تابعة لوزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية ولهذا تم تعيينه في هذا المنصب يوم 24 مارس من العام الماضي 2021 ميلاديًا – 1442 هجريًا. ونجد أيضًا أن سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد كان رئيسًا لتطوير النقل في المملكة العربية السعودية وبالأخص في هيئة التطوير التي تتبع مدينة الرياض.

إعفاء محافظ الطائف الميموني وتعين سعود ين نهار

وأصدر ملك المملكة العربية السعودية قرار إعفاء محافظ الطائف الميموني وتعيين سعود بن نهار محافظ الطائف بمرتبة الممتازة كما قرر أيضًا أن يتم إعلام كل الجهات المختصة بهذا القرار وتنفيذه. وإليكم نص القرار:

الرقم أ / 568

التاريخ : 4 / 10 / 1443هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء. وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / سـعود بـن نـهار بـن سـعود آل سـعود محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ومن وقت ما صدر المرسوم المالكي ظل الجميع يتساءل عن هوية سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد وعن سر التغيير وحركة التنقلات التى شهدتها المملكة خلال الساعات القليلة الماضية. وهو ما عملنا على توضيحه بكافة التفاصيل.