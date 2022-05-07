نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد 2022 حركة تنقلات جديدة في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة من هو سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد سؤال شائع داخل مدينة الطائف هذه الساعات وذلك عقب صدور قرار ملكي بإعفاء سعد بن مقبل الميموني محافظ الطائف سابقًا حيث أن خبر إعفاء محافظ الطائف الميموني جاء مفاجأة قبل تعيين امير الطائف الجديد وهو سعود بن نهار ولهذا بدأت الأسئلة تتولى عن من هو سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد وكذلك يريد المواطنين معرفة معلومات عن محافظ الطائف الجديد. وهذا ما نرصده خلال السطور التالية.
من هو سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد
تساءل المواطنين في المملكة العربية السعودية عن من هو سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد وذلك عقب تعيينه أمس الخميس 4 شوال من عام 1443 هجريًا والموافق 5 مايو من عام 2022 ميلاديًا حيث أن سعود بن نهار اسمه بالكامل سعود بن نهار بـن سعود آل سعود وهو من مواليد مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية ليصبح اليوم هو امير الطائف الجديد حيث أن محافظ الطائف من عائلة آل سعود.
سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد
امير الطائف الجديد سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد عمل بأكثر من منصب في المملكة العربية السعودية وحقق انجازات كبيرة هناك. حيث كان وكيل للتخطيط بوزارة السياحة كما أن سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد. كان وكيلًا للتفعيل السياحي في عدة مناطق تابعة لوزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية ولهذا تم تعيينه في هذا المنصب يوم 24 مارس من العام الماضي 2021 ميلاديًا – 1442 هجريًا. ونجد أيضًا أن سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد كان رئيسًا لتطوير النقل في المملكة العربية السعودية وبالأخص في هيئة التطوير التي تتبع مدينة الرياض.
إعفاء محافظ الطائف الميموني وتعين سعود ين نهار
وأصدر ملك المملكة العربية السعودية قرار إعفاء محافظ الطائف الميموني وتعيين سعود بن نهار محافظ الطائف بمرتبة الممتازة كما قرر أيضًا أن يتم إعلام كل الجهات المختصة بهذا القرار وتنفيذه. وإليكم نص القرار:
الرقم أ / 568
التاريخ : 4 / 10 / 1443هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء. وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / سـعود بـن نـهار بـن سـعود آل سـعود محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ومن وقت ما صدر المرسوم المالكي ظل الجميع يتساءل عن هوية سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد وعن سر التغيير وحركة التنقلات التى شهدتها المملكة خلال الساعات القليلة الماضية. وهو ما عملنا على توضيحه بكافة التفاصيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من هو سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد 2022 حركة تنقلات جديدة في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.