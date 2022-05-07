بدون رسوم بالتقسيط المرن من مصرف الراجحي امتلك وحدة سكنية مدعومة حتى 35 عام

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امتلك وحدة سكنية مدعومة حتى 35 عام، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية لمشروع ديار الحرم ومصرف الراجحي قد تم طرح وحدات سكنية تحت الإنشاء بمدينة مكة المكرمة ويضم المشروع الكثير من المميزات منها توفير مواقف للسيارات والتكييف المركزي وأيضاً المصاعد والنادي الرياضي وحضانة خاصة بالأطفال وبها وحدات مجهزة إلى جانب توفير العديد من الخدمات الحكومية وكذلك المرافق التجارية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، بالإضافة لوجود مجمعان وأسواق متعددة، ومشروع ديار الحرم توفر للمواطنين حياة ترفيهية بأفضل مستوى للمعيشة عن طريق مجموعة متنوعة من الأبراج الجديدة التي تتسم بالجمال الهندسي كما أنها قريبة من المسجد الحرام، وقد تم تنفيذ المشروع طبقاً لرؤية تنموية استثمارية تجمع بين جميع الخدمات من أجل جذب عصرية متنوعة من حيث الإمكانيات هذا حتى يتم تحفيز جودة الحياة بمكة وللسكان والضيوف. امتلك وحدة سكنية مدعومة حتى 35 عام ما هي شروط تملك وحدة سكنية مدعومة من مصرف الراجحي المشروع مخصص لمن يحمل جنسية سعودية.

يجب أن يكون موظف على رأس عمل بإحدى القطاعات العامة والخاصة.

لا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن ثلاث ألاف ريال سعودي.

العرض ساري حتى نفاذ الوحدات السكنية.

مميزات تمويل وحدات سكنية في قلب مكة من بنك الراجحي

القرض مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

توفير هامش ربح يبدأ من 2.90%.

تتيح لك تأجيل القسط الأول لفترة قد تصل نحو 36 شعر.

العرض متوفر للاستفادة من الأقساط المرنة.

يوفر فترة سداد مرنة تصل حتى 35 عام، أما بالنسبة لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية تصل 25 عام.

تستطيع التمويل لبعد عمر التقاعد حتى 75 عام وللمتقاعدين حتى 77 عام.

يتم التمويل العقاري دون رسوم أو تقييم لعملاء المصرف للمدعومين وكذلك الغير مدعومين.

لا يتوفر شرط تحويل رابط للبنك. خطوات التقديم على تمويل عقاري بدون رسوم من الراجحي عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي أو من خلال زيارة أقرب فرع لك.

أو من خلال زيارة أقرب فرع لك. أو الاتصال على رقم مصرف الراجحي من أجل التحدث مع خدمة المبيعات عبر رقم 8001241222.

كما أنه بإمكانك استخدام حاسبة التمويل التي توجد عبر الموقع الإلكتروني مع العلم بأن النسب التي قد تظهر تكون تقديرية فقط، أما بالنسبة للفعلية سوف تتعرف عليها عند التقديم لطلب التمويل من خلال فرع البنك. عمر شويل - جدة بدون رسوم بالتقسيط المرن من مصرف الراجحي امتلك وحدة سكنية مدعومة حتى 35 عام - ثقفني

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