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عمر شويل - جدة أهلية المساعدات المقطوعة sso.hrsd.gov.sa التي يسعى جميع المسجلين في البرنامج الضماني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل أو قاموا بتحديث بياناتهم على منصة الدعم والحماية للضمان المطور، ويسعى الجميع للتعرف على آخر أخبار مقطوعة الضمان المطور الجديدة بعد انتظارها طوال الفترة الماضية دون أخبار.

أهلية المساعدات المقطوعة sso.hrsd.gov.sa تحديث بيانات مقطوعة الضمان هل تم إلغاؤها

يعتبر برنامج المساعدات المقطوعة ضمن برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي قامت بإطلاقه منذ عدد من السنوات، حيث تقوم الوزارة بتحديث نظامها باستمرار بإطلاق برامج جديدة تهدف لتوفير دعم أفضل لفئات أشمل من الشعب، وتتابع تلك الفئات جميع البرامج الجديدة للتسجيل فيها ويتابع المسجلين فيها الإعلان عن مواعيد نتائج الأهلية أو نزول المبالغ المخصصة لهم بالحسابات المصرفية.

برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أطلقت الوزارة خلال السنوات الماضية العديد من البرامج الاجتماعية والتوظيفية منذ دمج وزارتي التنمية الاجتماعية مع وزارة الموارد البشرية ليتم شمول فئات الدعم والتوظيف والتشغيل أيضا، وضمن برامج الوزارة المطلقة من قبل وحتى الآن:

برنامج الضمان الاجتماعي والذي استفاد منه ملايين من الشعب السعودي الذين لديهم شروط استحقاق الراتب للدخل الشهري، والذي تم تطويره مؤخرا للضمن المطور على الحد الأدنى للدخل 550 ريال للفرد و1100 ريال لرب الاسرة.

برنامج التشغيل والتدريب للشباب القادرين على العمل والذين ليس لديهم عمل، حيث تقوم الوزارة منذ دمجها بإطلاق برامج لتدريب الشباب مشمول بالتوظيف، حتى لا يكون الراتب طوال العمر ويكون الشاب نافع لنفسه ومجتمعه.

برنامج المساعدات المقطوعة وهي مبالغ مقتطعة يتم صرفها لمشمولي الضمان الاجتماعي لمن لهم احد الأقصى من الدخل 3000 ريال للأعزب و8650 ريال لرب الأسرة ولديهم ظروف اجتماعية يكون لهم احتياج فيها لمبلغ مقتطع من المال لاستكمال نفقات علاج أو تعليم أو شراء مسكن أو غيرها.

تقوم الوزارة بتوفير شقق أو أراضي لمشمولي الضمان الاجتماعي، الذين ليس لهم مسكن خاص، ويتم صرف مبلغ قليلة نظير الاستفادة منها.

برنامج التأهيل الشامل ويتم تخصيصه للمعاقين الغير قادرين على العمل، من أصحاب الأمراض المزمنة أو الإعاقات الخلقية أو الإعاقات الناتجة عن الحوادث، ويتم صرف راتب لهم وفق ألية خاصة.

الاستعلام عن أهلية المساعدة المقطوعة

كانت أخر الأخبار التي تم إطلاقها عن المساعدة المقطوعة أن الوزارة لم تقم بإعلان إلغاء مقطوعة الضمان بالرغم من تأخر الإعلان عن نزولها أربعة سنوات متواصلة، وتقوم الوزارة بتحديد الموعد المناسب للإعلان عنها، بينما أعلنت الوزارة عن ضرورة تحديث بيانات مستفيدي الضمان فيها ليتم انتقال البيانات الخاصة بهم إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور الجديد، وتنطبق شروط الاستحقاق الجديدة على المستفيدين من خدمات الوزارة من قبل والمقبولين بالنظام الجديد، ويتم الاستعلام عن الأهلية بالخطوات التالية:

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أو يتم تسجيل الدخول عبر رابط المنصة الوطنية الموحدة. يجب أن يكون للفرد حساب على المنصة أو يقوم بتحديث البيانات الموجودة عليها، ويتم تسجيل الدخول بالرقم السري. يقوم المستخدم بالدخول على حسابه برابط الوزارة وتحديث المعلومات الشخصية (العنوان – رقم الهاتف – الحالة الاجتماعية – حالة العمل أو التعطل). يتم تسجيل الدخول على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة (تم إيقافه مؤقتا حتى يتم الإعلان عن موعد نزولها من الوزارة). يقوم المستخدم بالدخول بالرقم المدني والاستعلام عن نزولها (بعد أن تسمح الوزارة بذلك).

هل تم إلغاء المساعدة المقطوعة من وزارة التنمية الاجتماعية

يتم الاستعلام عن أهلية المساعدات المقطوعة sso.hrsd.gov.sa وتحديث البيانات عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتابع المواطنين بالبحث عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة والذي ردت عليهم الوزارة قائلة أنها لم تعلن عن موعد قريب لنزول المقطوعة وأيضا لم تعلن عن إلغاؤها، حيث أعلن أنها لم تقم بإلغاء المساعدة المقطوعة بينما يتم اختيار ألية جديدة لصرفها وتحديد مواعيد جديدة لها حسب ما ترى الوزارة من ضرورة لذلك.