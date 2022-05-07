موعد عودة دوام المدارس بعد العيد واستئناف الفصل الثالث 1443 وفق وزارة التعليم السعودية

دوام المدارس بعد العيد تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم السعودية بعد اجازة عيد الفطر يوم الأحد القادم 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022 وينطبق ذلك على كافة المدارس السعودية وكذلك تشمل استئناف الدراسة أيضًا المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وليس الطلاب والطالبات فقط، وذلك بعد صدور توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بإجازة المعلمين والمعلمات مع إجازة الطلاب تخفيفًا على المعلمين والمعلمات في شهر رمضان الماضي، والجدير بالعلم أن بعد استئناف الدراسة ستوافق أول إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 24 شوال 1443 الموافق 25 مايو 2022.

رسميًا عودة دوام المدارس بعد العيد 2022

في نفس السياق السابق أكدت وزارة التعليم السعودي أن دوام المدارس في شهر شوال 2022 سيبدأ في موعده الطبيعي اليومي 9 صباحًا مع العلم أنه سيتم الاستمرار في عمل منصات التعليم عن بعد كما هي وفق جداول الحصص اليومية للمراحل التعليمية المختلفة، كذلك شددت وزارة التعليم على استمرار التحصين للطلاب والطالبات فوق 12 عام للسماح لهم بالحضور للمدارس وفق خطة سير العملية التعليمية بالمملكة ونظام التعليم المرن.

الاجازات الرسمية للمدارس خلال الفصل النهائي من العام الدراسي 1443- 20222022

كذلك أعلنت وزارة التعليم السعودية جدول الاجازات الرسمية للمدارس خلال الفصل الثالث من العام الدراسي 1443- 2022 كالتالي:

أولًا إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ من يوم الخميس 21 أبريل 2022 الموافق 20 من شهر رمضان 1443، وستنتهي يوم السبت الموافق 6 شوال 1443 الموافق 7 مايو 2022، ومدة أول إجازة 13 يوم متواصل.

ستبدأ من يوم الخميس 21 أبريل 2022 الموافق 20 من شهر رمضان 1443، وستنتهي الموافق 6 شوال 1443 الموافق 7 مايو 2022، ومدة أول إجازة 13 يوم متواصل. أيضًا إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 24 رمضان 1443 وتبدأ من يوم الأربعاء حتى يوم السبت.

يوم 24 رمضان 1443 وتبدأ من يوم الأربعاء حتى يوم السبت. كذلك ثاني إجازة مطولة سيحصل عليها الطلاب بعد انتهاء اختبارات الفترة الثانية وهي يوم الأربعاء الموافق 16 ذي القعدة 1443هـ.

فيديو | لماذا تطبق دول كثيرة "نظام الفصول الدراسية الثلاثة ؟ #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/gubHJcX5dY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | لماذا تطبق دول كثيرة "نظام الفصول الدراسية الثلاثة ؟ #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/gubHJcX5dY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2021

جدول إجازات الفصل الثالث بعد عودة دوام المدارس بعد العيد 1443

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة التعليم السعودي بقيادة معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وضعت جدول إجازات الفصل النهائي للعام الدراسي 2022 بالمملكة كالتالي: