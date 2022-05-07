نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو مرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .. تفاصيل دقيقة ومؤكدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو مرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان سؤال يشغل المواطنين في الامارات العربية المتحدة وذلك عقب خروج أخبار حول مرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم الإمارات ما جعل الجميع يقلق عليه ويتساءل عن طبيعة مرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وهذا ما نقدمه خلال السطور التالية. من خلال معلومات دقيقة ومؤكدة من قبل المصادر الطبية في دولة الإمارات حول مرض رئيس دولة الإمارات.

ما هو مرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

حقيقة مرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أعلنتها أحد المصدر الرسمية داخل الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكد المصدر أن مرض رئيس دولة الإمارات عبارة عن سكتة دماغية وذلك بعد أن أشيع أن رئيس دولة الإمارات مريضًا بالسرطان.

حقيقة مرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

مرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تداولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بالشائعة المنتشرة وهي السرطان وذلك عقب غياب مرض رئيس دولة الإمارات عن الظهور عبر وسائل الإعلام لفترة طويلة من الزمن.

مرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

نفت مصادر مرض رئيس دولة الإمارات والشائعات التي انتشرت حول أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مصابًا بالسرطان وذلك من خلال بيان صدر من رئاسة دولة الامارات العربية المتحدة وأكد البيان أن الشيخ يعاني من سكتة دماغية وأنه يعاني من تدهور حالته الصحية منذ سنوات وأشارت الرئاسة أن الأطباء يحاولون علاجه ولكن مرض رئيس الإمارات قوي وجعل حالته الصحية متدهورة.

تفاصيل مرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وخلاص موضوعنا هذا استطعنا أن نسهل على كل القراء في الامارات العربية المتحدة. معرفة ما هو مرض رئيس الإمارات وحقيقة اصابته بالسرطان. حيث اتضح أنه مصاب بسكتة دماغية وحالة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان متدهورة. وفشل الأطباء رغم محاولتهم المستميتة في شفاء رئيس دولة الإمارات.

من هو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الابن الأكبر للشيخ المؤسس لدولة الإمارات وهو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وولد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يوم 7 سبتمبر 1948ميلاديًا. بمنطقة العين في إمارة أبو ظبي وكان قد تولى الحكم رسميًا يوم 3 نوفمبر 2004 ميلاديًا. بعد والده الشيخ زايد بن سلطان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الحاكم السادس عشر في إمارة أبو ظبي.