تواصل ولي العهد tawasol.royalcourt المقدمة عبر البوابة الإلكترونية لتقديم طلبات المساعدة والشكاوى في الديوان الملكي السعودي، والذي يقوم الآلاف من السعوديين أصحاب الحاجات بالتطلع للحصول على الدعم منها لأنها تعتبر البوابة المباشرة لوصول صوت المواطن إلى الجهات العليا بالمملكة، ويتم الاستجابة لحاجاتهم بعد دراسة الطلبات جيدا.

تواصل ولي العهد tawasol.royalcourt بوابة الديوان الملكي لمساعدة المحتاجين ومعروض الطلب

يقوم المواطن السعودي بالبحث عن الطرق التي يتم من خلالها الحصول على المساعدات عند الضائقة المالية أو الحاجات العاجلة، مثل فقدان منزل أو طلب مساعدات علاجية أو دراسية أو غيرها، وكذلك طلب مسكن مجاني يقوم الديوان الملكي بتقديمه للراغبين في الحصول على سكن خاص بالأسرة لغير القادرين، ويقوم بالرد على الطلبات وفق ألية خاصة وشروط للحصول على الموافقة.

شروط التقديم في طلبات مساعدة في الديوان الملكي

يتم الاستجابة لطلبات السعوديين فقط.

يجب أن يكون المتقدم بعمر 26 عاما على الأقل.

يكون المتقدم بالطلب من غير القادرين، ويتم تقديم المستندات والوثائق التي تثبت ذلك.

يقوم بإثبات الدخل لطلب المساعدات المالي بينما يتم إثبات عدم الحصول على منزل خاص لطالبي السكن.

يتم تقديم أراضي مجانية أيضا لغير القادرين بشرط عدم الحصول عليها من قبل.

يجب الالتزام بشروط التقديم على الرابط الرسمي والالتزام بشروط الاستحقاق.

يتم الانتظار بحد أقصى أسبوعين عمل لحي دراسة الطلب جيدا والتأكد من المعلومات.

يقوم الديوان بالتراسل مع صاحب الطلب بالقبول أو بالرفض.

تتاح بوابة تواصل لتقديم شكاوى تأخر الرد أو تعسف موظف أو غيرها.

معروض طلب مقدم للديوان الملكي السعودي بطلب مساعدة ولي العهد

الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الديوان الملكي

صورة بطاقة الهوية الوطنية لصاحب القرض.

بيان رسمي بالحالة الاجتماعية بما يثبت ما في الطلب

بعض التقارير الطبية الموثقة بالحالة الصحية.

نموذج كامل بكل ما يخص القرض

نسخة من السجل العائلي.

بحث الظروف المعيشية للفرد.

خطوات تقديم معروض طلب مساعدة من ولي العهد