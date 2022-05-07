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عمر شويل - جدة وزارة البيئة تبين خطوات إصدار تصريح الصيد البري عبر الموقع الرسمي لها، من حيث إجراءات وشروط إصدار تصاريح الصيد البري للعديد من المواطنين والأفراد الذين يرغبون في معرفة ما يمكنهم استخدامه، أود أن أشير إلى أنه يمكن للصيادين التقدم بطلب للحصول على هذه الخدمة، والحصول على رخصة صيد من نظم المملكة العربية السعودية، لكنها أظهرت أنه من أجل إكمال هذه الخدمة بنجاح، يحتاج الأفراد إلى التأكد من استيفائهم لبعض الشروط والمتطلبات.

خطوات إصدار تصريح الصيد البري

قدمت وزارة البيئة والموارد المائية والزراعة في المملكة العربية السعودية إجراءات إصدار تصاريح الصيد البري في النظام السعودي، والخطوات المطلوبة لذلك هي كما يلي:

تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. انقر فوق تحديد الخدمة المطلوبة. سيطلب منك البرنامج التسجيل في النظام من خلال الوصول المحلي. اختر الخدمة التي تحمل رخصة صياد. يحدد نوع الترخيص الذي يمثل رخصة الصيد لنظام المملكة العربية السعودية. اختر نوع سكن ممتد أو تالف أو مفقود أو جديد. قم بتنزيل المتطلبات والمستندات المطلوبة. انقر فوق الزر [إرسال].

المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص صيد البري

لتتمكن من الحصول على تصريح صيد بري لفرد ما، تحتاج إلى إعداد المستندات اللازمة لطلبك، وهذه المستندات تتمثل في:

يجب أن يتم إعداد دليل رحلات الصيد من قبل وكالة الحدود.

إعداد هوية الصياد السعودي.

تحتاج إلى كتابة خطاب يؤكد مهنتك.

إنشاء ورقة توقيع للتأكد من أنك لا تنتهك القواعد والقوانين المتعلقة بنظام الصيد.

ستحتاج إلى تقديم شهادة خبرة ومعرفة وملء نموذج الخدمة.

شروط استخراج تصريح الصيد البري

يجب استيفاء الشروط التالية لنجاح عملية استخراج تصريح الصيد:

يجب عليك توقيع تعهدك حتى لا تنتهك قواعد الصيد.

ويجب تقديم عنوان مهني لزيارة الفرع أو المركز وطلب خطاب يؤكد اللقب المهني.

يحتاج حرس الحدود إلى 25 رحلة طيران.

مطلوب رخصة صياد سعودي.

تحتاج إلى ملء نموذج الخدمة.

أخر تصريح الصيد البري

أكدت الوزارة أن: “لا تصطاد حتى يبدأ موسم الصيد البري الشرعي، كما يجب على الصيادين الحصول على رخصة صيد أثناء ممارسة الصيد البري في الموسم، خاصة في إطار قواعد الصيد. هناك حياة برية، تجنب الاتصال بالطيور والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض.

والحد من الصيد إلى الأنواع وعدد الألعاب المسموح بها فقط، ووسائل الصيد المحظورة، خاصة الضباب، فيما يتعلق بعدم الصيد باستخدام وسائل السبر المشابهة للآلات الكهربائية.

عدم الصيد ليلاً لحماية أنواع الطيور والحيوانات المعرضة للانقراض والمنتقدة دوليًا “إنه في ولفت إلى أنه يتماشى مع التزامات لبنان بموجب المعاهدة، حيث تراقب القوات الأمنية التطبيق الصحيح لأنظمة الصيد وتحد من الانتهاكات وخلال الموسم.

الحصول على ترخيص صيد بري من منصة فطري

يمكن لأولئك الذين يرغبون في الانخراط في الصيد البري الحصول على ترخيص للقيام بذلك من خلال منصة فطري التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة البرية، وذلك من خلال تتبع الخطوات التالية: