ارتفاع عدد ضحايا انفجار مبنى سكنى فى إسبانيا إلى قتيلين و18 مصابا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية اليوم، عن رجال الإطفاء فى مدريد قولهم، إنه وبعد بحث استمر لساعات تم العثور على جثتى عاملين يبلغان من العمر 21 و27 عاما وسط الأنقاض.

وكانت مدريد قد أعلنت فى وقت سابق اليوم إصابة 17 شخصا على الأقل إثر وقوع الانفجار.