جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية اليوم، عن رجال الإطفاء فى مدريد قولهم، إنه وبعد بحث استمر لساعات تم العثور على جثتى عاملين يبلغان من العمر 21 و27 عاما وسط الأنقاض.
وكانت مدريد قد أعلنت فى وقت سابق اليوم إصابة 17 شخصا على الأقل إثر وقوع الانفجار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد ضحايا انفجار مبنى سكنى فى إسبانيا إلى قتيلين و18 مصابا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.