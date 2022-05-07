روسيا تتوعد بالرد على العقوبات البريطانية وتعلن إجلاء 50 مدنيا من ماريوبول

جدة - نرمين السيد - توعدت روسيا الرد بقسوة وحزم على العقوبات التى فرضتها بريطانيا، وأعلنت إجلاء 50 مدنيا بينهم 11 طفلا، عن مصنع "آزوفستال" فى مدينة ماريوبول.

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن بريطانيا اتخذت قرارها النهائى، وأطلقت مواجهة مفتوحة مع روسيا، وأن موسكو سترد بحزم وقسوة على ممارسات لندن.

قالت الوزارة- فى بيان، أوردته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية: إن موسكو ستواصل الرد بقسوة وحزم على جميع العقوبات التى فرضتها لندن وسترد حسب الأعراف الدولية.

وأضافت أنه تم استدعاء، اليوم، السفيرة البريطانية ديبورا برونرت، وتسليمها مذكرة احتجاج شديدة اللجهة على تبنى لندن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وتابعت: "أبلغت الخارجية الروسية السفيرة البريطانية بأن استمرار هذا الخط المدمر سيؤدى إلى تدمير العلاقات الثنائية بشكل نهائى".

وذكرت مصادر مطلعة- بحسب شبكة "روسيا اليوم"، أن السفيرة البريطانية غادرت مبنى الوزارة دون أن توضح سبب الزيارة، حيث قضت حوالى من 30 إلى 40 دقيقة فى المبنى.

فى السياق، قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إن التشكيلات الأوكرانية وقوات كييف تعد استفزازات فى منطقة تتركز بها مؤسسات للصناعات الكيمياوية فى دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وأشار إلى أن "جهاز الأمن الأوكرانى فى منطقتى خيرسون ودنيبروبتروفسك يخطط لاستفزازات باستخدام أسلحة كيماوية لاتهام القوات المسلحة الروسية".

وحذر رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى، الدول الغربية، وكذلك الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من هذه الاستفزازات وغيرها، مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية تخطط لنشر الحوادث على نطاق واسع من خلال وسائل الإعلام الغربية وعلى مواقع الإنترنت المختلفة".

بدوره، أعلن مقر التنسيق الروسى للعمل الإنسانى إجلاء 50 مدنيا بينهم 11 طفلا، عن مصنع "آزوفستال" فى مدينة ماريوبول.

وأوضح المقر التنسيقى- فى بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة- أنه جرت عملية لإجلاء المدنيين فى مصنع "آزوفستال" للصلب.

وأضاف أنه تم إنقاذ 50 شخصا من المدنيين بمن فيهم 11 طفلا، وجرى تسليم جميع المدنيين المحررين إلى ممثلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ لنقلهم إلى الملاجئ المؤقتة التى سيختارونها.

وأكد البيان أن العملية الإنسانية فى "آزوفستال" ستستمر فى 7 مايو 2022".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربى، اليوم الجمعة، إن أكثر من 200 جندى أوكرانى قد أكملوا التدريب على استخدام مدافع "الهاوتزر M777" التى قدمتها الولايات المتحدة لبلادهم.

وأضاف المسئول الأمريكى- فى بيان، نقلته قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية- أن 150 جنديا أوكرانيا إضافيا يخضعون حاليا للتدريب على "الهاوتزر".

وكان كيربى قد صرح، فى وقت سابق، بأن أعضاء فى الخدمة العسكرية الأمريكية يقومون بتدريب مجموعات من الجنود الأوكرانيين على مثل هذه القطع العسكرية خارج أوكرانيا.

من ناحيته، أكد سفير روسيا لدى واشنطن أناتولى أنطونوف أن موسكو جاهزة لاستئناف الحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجى بمجرد أن يصبح الجانب الأمريكى الذى أوقف الحوار مستعدا لذلك.

وقال أنطونوف، فى تصريحاته لمجلة "نيوزويك" الأميركية، والتى بثتها، اليوم الجمعة، عبر موقعها الإلكترونى: "للأسف، جمدت واشنطن من جانب واحد الحوار الثنائى الذى تم إطلاقه فى قمة جنيف حول القضايا الاستراتيجية، مما يعرض للخطر احتمالات الحفاظ على أسس الحد من التسلح".

وأضاف: "روسيا ستكون جاهزة لاستئناف المشاورات عندما تكون الولايات المتحدة مستعدة".