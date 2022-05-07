بايدن يخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا، تشمل ذخائر مدفعية وأجهزة رادار، لكنه حذر من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاد.





وقال "بايدن"، حسبما نقلت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية: "أعلن عن حزمة إضافية من المساعدات الأمنية التى ستوفر لأوكرانيا مزيدا من الذخائر المدفعية وأجهزة الرادار وغيرها من المعدات". ونقلت القناة عن مسؤول أمريكى رفيع قوله إن الحزمة بقيمة 150 مليون دولار. وكانت إدارة بايدن قد أرسلت ذخائر تتخطى قيمتها 3.4 مليار دولار، تراوحت بين مدفعية ثقيلة وقاذفات صواريخ ستينجر وصواريخ مضادة للطائرات وطائرات مسيّرة.

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