نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة دوام المدارس بعد العيد واستئناف الفصل الدراسي النهائي 1443 وفق وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوام المدارس بعد العيد تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم السعودية بعد اجازة عيد الفطر يوم الأحد القادم 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022 وينطبق ذلك على كافة المدارس السعودية وكذلك تشمل استئناف الدراسة أيضًا المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وليس الطلاب والطالبات فقط، وذلك بعد صدور توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بإجازة المعلمين والمعلمات مع إجازة الطلاب تخفيفًا على المعلمين والمعلمات في شهر رمضان الماضي، والجدير بالعلم أن بعد استئناف الدراسة ستوافق أول إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 24 شوال 1443 الموافق 25 مايو 2022.

مواعيد دوام المدارس بعد العيد شهر شوال 1443

في نفس السياق السابق ذكره أكدت وزارة التعليم السعودي أن دوام المدارس في شهر شوال 2022 سيبدأ في موعده الطبيعي اليومي 9 صباحًا مع العلم أنه سيتم الاستمرار في عمل منصات التعليم عن بعد كما هي وفق جداول الحصص اليومية للمراحل التعليمية المختلفة، كذلك شددت وزارة التعليم على استمرار التحصين للطلاب والطالبات فوق 12 عام للسماح لهم بالحضور للمدارس وفق خطة سير العملية التعليمية بالمملكة ونظام التعليم المرن.

جدول إجازات الفصل الثالث بعد عودة دوام المدارس بعد العيد 1443

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة التعليم السعودي بقيادة معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وضعت جدول إجازات الفصل النهائي للعام الدراسي 2022 بالمملكة كالتالي:

بداية إجازة عيد الفطر 20 من شهر رمضان 1443 الموافق 21 أبريل 2022 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 24 شوال 1443 الموافق 25 مايو 2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 16 ذي القعدة 1443الموافق 15 يونيو 2022 بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1 ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022

فيديو | لماذا تطبق دول كثيرة "نظام الفصول الدراسية الثلاثة ؟ #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/gubHJcX5dY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | لماذا تطبق دول كثيرة "نظام الفصول الدراسية الثلاثة ؟ #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/gubHJcX5dY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2021

الاجازات الرسمية للمدارس خلال الفصل النهائي من العام الدراسي 1443- 20222022

كذلك أعلنت وزارة التعليم السعودية جدول الاجازات الرسمية للمدارس خلال الفصل الثالث من العام الدراسي 1443- 2022 كالتالي: