نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول التقويم الدراسي 1444 في بالسعودية شوف التعديل النهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح تقويم العام الدراسي الجديد 1444 اهم ما يشغل الطلاب وأولياء الأمور في المملكة، حيث قام وزارة التربية والتعليم بإضافة بعض التعديلات الجديدة عليه، كما أنها لم تصرح بشكل رسمي عن موعد انطلاق الدراسة في العام 1444-1445، حيث قامت الوزارة منذ عدة أيام بتنزيل موعد بداية العام ولم يمر سوى بضع ساعات قليلة وحذفته مما أثار الجدل، وجعل التساؤلات تزيد حول التقويم الدراسي 1444، خاصةً أن الدراسة مازالت مستمرة في العام الدراسي الحالي ولم يجري الطلاب الإختبارات النهائية قبل حلول تاريخ 20/11/1443 الذي وضحته الوزارة في جدول تقسيم الفصل الدراسي الثالث الذي أعلنت عنه،كما قام الوزارة بتوضيح الخريطة الزمنية للعام ونتابع معكم التفاصيل الكاملة.

التقويم الدراسي 1444

وفي ظل زيادة بحث الطلاب وذويهم عن تفاصيل العام الدراسي المقبل وهل ستقوم الوزارة بإجراء تعديلات جديدة عليه، وذلك حيث أن هذا العام الدراسي الاول الذي يتم فيه اعتماد نظام الثلاثة فصول، ولكن وفقا للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لم تقوم بالاعلان عن الموعد المعتد نهاية لبداية العام الدراسي 1444، كما أوضحت أنه في حال حدوث أى تغيير أو تحديد بداية العام الدراسي الجديد بشكل نهائي سوف يتم نشر ذلك على الموقع، كما قامت بنشر جدول يوضح التقويم الخاص بتقسيم الفصل الدراسي 1444 كما إضافة جدول اخر به المواعيد المهمة الخاصة بعطلات واختبارات الفصل الدراسي الثالث الجاري.

جدول تقويم العام الدراسي 1444

وقد عرضت وزارة التربية والتعليم على الموقع الخاص بها جدول يوضح الخطة الزمنية وتقسيم العام الدراسي 1443، ذلك بالإضافة إلى توضيح مدة استمرار كل فصل دراسي و مواعيد العطلات سواء الرسمية أو إجازات العام الدراسي، وأشار المسؤولين بالوزارة أن تقسيم العام الدراسي الجديد لن يختلف عن خطة سير العام الدراسي الحالي ، واكتفت الوزارة بوضع الجدول الزمني للعام الدراسي 1443 وهو ما نوضحه من خلال الصور.

التقييم الأكاديمي في المملكة

وقامت وزارة التربية والتعليم السعودية على الموافقة على اعتماد نظام التقييم الأكاديمي الإلكتروني الجديد، وذلك من أجل مواكبة أحدث أنظمة التعليم العالمية ويتم ذلك من خلال أتباع التزامن مع سير العام الدراسي وفقا للخطة الزمنية المحددة، وتهدف الوزارة من تطبيق هذا النظام إلى تأهيل اكبر عدد من الطلاب لمتطلبات سوق العمل في المستقبل.

يتابع العدد من الطلبة والطالبات في كل مكان في المملكة العربية السعودية التفاصيل الكاملة حول موعد التقويم الدراسي الجديد 1444 حيث يتطلع الكثير من الطلبة والطالبات إنتظاراً للعام الجديد، خاصة مع احتمالية وجود تطورات كثيرة خاصة في التعليم ويأمل جميع الطلاب في رؤية الأفضل دائماً ويمكن للجميع رصد الجدول الموضح للجميع في الأعلى.

تحديث اليوم السابع من شهر مايو لعام 2022 حيث تستمر عمليات البحث من قبل الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية حول عودة الدراسة بعد عيد الفطر المبارك والتي ستكون بعد أيام قليلة من الان، ويمكن الجميع اتباع موعد التقويم الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية للطلبة والطالبات.