“هنا” رابط دخول منصة التعليم الأردنية 2021-2022 Jolearn.jo وزارة التربية والتعليم

منصة التعليم الأردنية والتي تعتبر واحدة من أهم المنصات التعليمية التي تم اطلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية لكي يتم تقديم من خلالها مجموعة من الخدمات الهامة للطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة، والتي تم اطلاقها بالتزامن مع تعطيل حركة الدراسة في المدارس بسبب فيروس كورونا، وكذلك مواكبة التطور التقني والعلمي الذي يتم في الأردن بجميع المراحل الدراسية من جانب وزارة التربية والتعليم، والتي تسعى الى خدمة الطلاب من خلال مجموعة من الخدمات الهامة التي تسهل العملية التعليمية والدراسة للطلاب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط دخول منصة التعليم الأردنية 2021-2022 Jolearn.jo وزارة التربية والتعليم.

منصة التعليم الأردنية 2022 أهم الخدمات

وقد حرصت وزارة التربية والتعليم الأردنية على تقديم مجموعة من الخدمات الالكترونية الهامة للطلاب والتي يسهل الوصول اليها من خلال منصة التعليم الأردنية، حيث يتم تسجيل الدخول الى المنصة من قبل الحساب الرسمي الخاص بالطالب، ليتم اختيار الخدمة التي يرغب الطالب في اجراءها، مثل اختيار الوصول الى المقررات الدراسية المختلفة في جميع الموارد وكذلك مقاطع الفيديو التعليمية، وغيرها من الخدمات التعليمية التي يحتاج اليها الطلاب مثل الامتحانات والتعرف على النتائج والدرجات.

رابط دخول منصة التعليم الأردنية 2021-2022 Jolearn.jo

وقد فعلت وزارة التربية والتعليم الأردنية الموقع الرسمي الخاص بمنصة التعليم الأردنية، التي يتم من خلالها الحصول على خدمات الطلاب، حيث يتم الدخول الى رابط المنصة، ومن ثم اختيار تسجيل الدخول على ان يتم ادخال بيانات الطالب، ليتم الوصول الى كافة الخدمات التعليمية الموجودة والتي طرحتها وزارة التربية والتعليم للطلاب بشكل الكتروني بسهولة.

خطوات الدخول الى منصة التعليم الأردنية 2022

ويتم تسجيل الدخول الى منصة التعليم الأردنية التابعة لوزارة التربية والتعليم الأردنية بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.