الرئاسة الفلسطينية تطالب أمريكا بوقف الاستيطان وسياسة هدم المنازل

جدة - نرمين السيد - حذر الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، من خطورة قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، بإعطاء الضوء الأخضر لهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية فى مسافر يطا، وتهجير أكثر من 4000 مواطن فلسطينى، والاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضى بلدة السواحرة الشرقية والنبى موسى جنوب مدينة أريحا لاستكمال مخطط (E1) الاستيطانى لعزل مدينة القدس المحتلة.





وحذر أبو ردينة، من مغبة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلى على المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن القرار الإسرائيلى بخصوص قرى مسافر يطا الذى يطال آلاف المواطنين الفلسطينيين من بينهم 500 طفل، يرقى إلى مستوى التهجير القسرى والاخلاء العرقى، ما يتعارض مع القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

ووصف أبو ردينة، إقدام سلطات الاحتلال على مثل هذه الخطوات بالخطير والمدان والمرفوض، معتبرا أن مجمل هذه الإجراءات الإسرائيلية من هدم واخلاء واستيطان يندرج فى إطار نظام الفصل العنصرى الذى يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين وأراضيهم وسط صمت دولى، ما سيكون له تبعات خطيرة على الأرض، تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج مثل هذه القرارات.

وقال إنها تأتى فى وقت يبذل فيه العديد من الأطراف الاقليمية والدولية جهودا حثيثة لمنع التصعيد ووقف التوتر على الأرض جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على أبناء شعب فلسطين ومقدساته الإسلامية والمسيحية فى القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولى، لتحمل مسؤولياته، وتحويل الإدانة الصامتة للاستيطان إلى أفعال من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب من استيطان وقتل، ومحاولات تغيير الوضع القائم فى الحرم الشريف، والاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية".

وتابع أبو ردينة: "على الإدارة الأمريكية تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذا التهور الإسرائيلى الذى يدفع الأمور نحو التصعيد وتوتير الأجواء، وبالتالى مزيد من دوامة العنف، وآن الأوان لتحويل التزامات إدارة الرئيس بايدن إلى واقع على الأرض لأن الوضع الحالى الذى تفرضه الاستفزازات الإسرائيلية من قرارات واجراءات لا يمكن السماح باستمراره إطلاقا".

وأكد أبو ردينة أن القدس ومقدساتها والأراضى الفلسطينية المحتلة بشكل عام يجب ألا تكون مسرحا للتجاذبات والصراعات السياسية الداخلية الإسرائيلية، وأن الشعب الفلسطينى وقيادته يعرفون جيدا كيفية التصدى لمثل هذه الإجراءات الإسرائيلية واسقاطها والدفاع عن مقدساتهم وأرضهم.