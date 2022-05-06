ولى عهد أبوظبى يبحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسى سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفى اليوم الجمعة، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، علاقات الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وسبل دعمها والارتقاء بها فى مختلف المجالات.





وأعرب ولى عهد أبوظبى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الرئيس الفرنسى خلال الفترة المقبلة، لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام لمصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين، ومواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط والعالم. من جانبه، أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عمق العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين بلاده والإمارات.

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