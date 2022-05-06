العالم اليوم - بالفيديو.. 8 قتلى في انفجار مدمر بفندق وسط هافانا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 مايو 2022 08:15 مساءً - قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب وفقد آخرون من جراء انفجار في فندق وسط هافانا عاصمة كوبا، الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت الرئاسة الكوبية على حسابها على "تويتر"، إن "المعلومات الأولى تفيد أن الانفجار سببه تسرب للغاز".

واستبعد الرئيس ميغيل دياز كانيل وقوع تفجير بقنبلة، لكنه أضاف أن السلطات لا زالت تحقق في سبب الانفجار.

ووقع الانفجار القوي في فندق قيد الترميم، وفق مراسلي "فرانس برس"، ولا يزال سببه مجهولا.

وألحق الحادث أضرارا كبيرة بواجهة فندق "ساراتوغا" المصنف 5 نجوم، الذي يضم 96 غرفة ومطعمين وحوض سباحة على سطحه.

ودمرت الطبقات الأربع الأولى من الفندق بالكامل، وتناثر الركام وقطع الزجاج على الأرض، فيما تصاعدت سحابة من الدخان والغبار من جادة برادو الرئيسية وسط العاصمة.

وتسبب الانفجار ايضا بتدمير سيارات عدة كانت متوقفة قرب الفندق، الذي عرف في الأعوام الأخيرة باستضافته العديد من المشاهير، من بينهم أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مادونا والمطربة بيونسيه.

وأغلق المسعفون الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار، وباشروا البحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض.

ووصل كانيل إلى المكان، يرافقه رئيس الوزراء مانويل ماريرو ورئيس الجمعية الوطنية إستيبان لازو.