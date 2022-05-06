dvprogram.state.gov رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة أمريكا 2022/2023 نتيجة الهجرة العشوائية (اللوتري الأمريكي) لجميع دول العالم الجرين كارد

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة أمريكا 2022/2023 يهتم قطاع كبير من الأشخاص في جميع دول العالم وبشكل خاص في الدول العربية في هذا التوقيت بالتعرف على نتيجة قرعة أمريكا 2022/2023، (اللوتري الأمريكي) وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة القرعة الخاصة بالهجرة العشوائية إلى أمريكا المقرر أن تعلنها وزارة الخارجية الأمريكية، وهو البرنامج الذي تقدم إليه عدد كبير من الأشخاص الراغبين في الحصول على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتم طرحه بشكل سنوي ويتم قبول عدد معين بناء على بعض الضوابط والإجراءات التي يتم إعلانها، وسوف نستعرض الآن من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة أمريكا 2022/2023 نتيجة الهجرة العشوائية.

الاستعلام عن نتيجة قرعة أمريكا 2022/2023 نتيجة الهجرة العشوائية

برنامج اللوتري الأمريكي هو عبارة عن برنامج سنوي معتمد يتم تقديمه من قبل الكونجرس الأمريكي، والذي يتم إدارته من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، لكي يتم الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، كما يعتبر فرصة جيدة لمن يريد الهجرة لأمريكا، وقد بلغ عدد المتقدمين للعجرة حوالي 10 مليون شخص، والفائزون هم فقط حوالي 55000 ، من الدول المسموح لأعضائها التقدم بطلب لليانصيب في نفس العام للمشاركة من أجل العمل أو الدراسة أو العيش في الولايات المتحدة، ومن المقرر ان يتم طرح النتائج الخاصة بالهجرة العشوائية في الفترة ما يوم السابع والتاسع من شهر مايو 2022.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022

وقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، حيث يتم استخراج النتيجة من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي على النحو التالي.