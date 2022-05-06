نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر dvprogram.state.gov رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة أمريكا 2022/2023 نتيجة الهجرة العشوائية (اللوتري الأمريكي) لجميع دول العالم الجرين كارد في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة أمريكا 2022/2023 يهتم قطاع كبير من الأشخاص في جميع دول العالم وبشكل خاص في الدول العربية في هذا التوقيت بالتعرف على نتيجة قرعة أمريكا 2022/2023، (اللوتري الأمريكي) وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة القرعة الخاصة بالهجرة العشوائية إلى أمريكا المقرر أن تعلنها وزارة الخارجية الأمريكية، وهو البرنامج الذي تقدم إليه عدد كبير من الأشخاص الراغبين في الحصول على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتم طرحه بشكل سنوي ويتم قبول عدد معين بناء على بعض الضوابط والإجراءات التي يتم إعلانها، وسوف نستعرض الآن من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة أمريكا 2022/2023 نتيجة الهجرة العشوائية.
الاستعلام عن نتيجة قرعة أمريكا 2022/2023 نتيجة الهجرة العشوائية
برنامج اللوتري الأمريكي هو عبارة عن برنامج سنوي معتمد يتم تقديمه من قبل الكونجرس الأمريكي، والذي يتم إدارته من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، لكي يتم الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، كما يعتبر فرصة جيدة لمن يريد الهجرة لأمريكا، وقد بلغ عدد المتقدمين للعجرة حوالي 10 مليون شخص، والفائزون هم فقط حوالي 55000 ، من الدول المسموح لأعضائها التقدم بطلب لليانصيب في نفس العام للمشاركة من أجل العمل أو الدراسة أو العيش في الولايات المتحدة، ومن المقرر ان يتم طرح النتائج الخاصة بالهجرة العشوائية في الفترة ما يوم السابع والتاسع من شهر مايو 2022.
رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022
وقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، حيث يتم استخراج النتيجة من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي على النحو التالي.
- يتم الدخول مباشرة الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية https://dvprogram.state.gov/.
- يتم اختيار الضغط على أيقونة الاستعلام عن الحالة.
- اختيار أيقونة الاستمرار.
- يتم اختيار إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة من المستخدم عبر الموقع.
- إدخال الرقم الخاص بالاستعلام الخاص بالمستخدم.
- ادخال الكود الذي يظهر عبر الموقع بشكل صحيح.
- اختيار ايقونة استخراج النتيجة الخاصة بالاستعلام عن الهجرة العشوائية لتظهر كافة التفاصيل على الفور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر dvprogram.state.gov رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة أمريكا 2022/2023 نتيجة الهجرة العشوائية (اللوتري الأمريكي) لجميع دول العالم الجرين كارد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.