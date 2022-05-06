جدول ومواعيد مباريات الهلال السعودي خلال شهر مايو 2022 والقنوات الناقلة

بعد المباراة التي حقق فيها الفيحاء فوزا مفاجئًا على حساب ضيفه الهلال بهدف دون رد مساء الثلاثاء الماضي، اهتم كثير من الجماهير بمعرفة مواعيد مباريات الهلال في مايو ٢٠٢٢ ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ومن المقرر أن يخوض نادي الهلال السعودي في شهر مايو الجاري، ستة لقاءات، تبدأ الأولى يوم السبت ضد نادي ضمك، وتنتهي بلقاء يوم الأحد الموافق 29 من مايو الجاري أمام نادي الفيصلي، جدير بالذكر أن نادي الاتحاد بعد 25 مباراة هو متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة وفق آخر احصائيات، يليه نادي الهلال الذي خاض 24 مباراة، في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، بينما يأتي نادي النصر في المركز الثالث برصيد 48 نقطة بعد 25 مباراة.

مواعيد مباريات الهلال في مايو2022

وننشر مواعيد مباريات الهلال في مايو ٢٠٢٢م، خدمة للمواطنين والمقيمين المتابعين للدوري السعودي، وخصوصًا المباريات التي يلعب فيها نادي الهلال، وذلك على النحو التالي:

يحل نادي الهلال ضيفًا على نظيره ضمك في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية يوم السبت 7 مايو 2022، الساعة 7:10 بتوقيت مكة المكرمة.

ويستضيف نادي الاتفاق نادي الهلال السعودي يوم الأربعاء 11 مايو 2022 في تمام الساعة 6:55 بتوقيت السعودية، على ملعب محمد بن فهد.

ويوم الأحد 15 مايو 2022م، يستضيف نادي الاتحاد (مُتصدر الدوري) نادي الهلال في تمام الساعة 8:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك عبد الله الدولي.

ويستضيف نادي الهلال السعودي نادي أبها، يوم الجمعة 20 مايو 2022م، في تمام الساعة 7:15 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب فيصل بن فهد.

ويوم الأربعاء 25 مايو 2022م، يستضيف نادي الفتح منافسه الهلال في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وآخر مباراة، يستضيف فيها الهلال نادي الفيصلي يوم الأحد 29 مايو 2022م، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملك الملك فهد.